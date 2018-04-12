Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг стал фигурантом антикоррупционного расследования

Как сообщает ТАСС, полиция Австрии 10 апреля провела обыск в штаб-квартире Международного союза биатлонистов. В чем конкретно подозревается спортивный функционер, не уточняется. По сведениям Le Monde, Отдел расследований WADA обвинил Бессеберга в получение взятки от представителей российского биатлона. По сведениям издания, членам конгресса Международного союза биатлонистов было предложено от 25 до 100 тыс. евро за голос в пользу Тюмени как столицы чемпионата мира-2021. Часть обвинений основана на показаниях информатора WADA Григория Родченкова.