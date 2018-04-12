Сегодня в сирийскую Думу, как ожидается, будут введены силы российской военной полиции
Как заявил замначальника оперативного управления Генштаба, генерал Виктор Познихир, военная полиция будет обеспечивать в городе безопасность и оказывать помощь местному населению.
Комментарии11
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vaka257 12 апреля 2018 | 07:22
РФ понимает,что будут бомбить и Думу,но ,если США примет решение бомбить,то будут бомбить 40 намеченых объектов...Смогут ли российские военнослужащие все их прекрыть своими телами,впрягшись за Асада,который уже в Тегеране?...Будем наблюдать(Венедиктов)...
bukshish 12 апреля 2018 | 07:27
vaka257: А по-моему банально зачистить следы химической атаки, пока ОЗХО не приехала.
y_y_y 12 апреля 2018 | 07:38
bukshish:
Следы хим. атаки (если была) фиг зачистишь, уже тем более силами полиции.
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 07:30
vaka257:
" военная полиция будет обеспечивать в городе безопасность и оказывать помощь местному населению. "
С такими "помощниками" и игил не надо.
zhukerr 12 апреля 2018 | 07:24
ихтамнет!
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:27
Выходит, Россия оккупировала Сирию?
zztop1960 12 апреля 2018 | 07:32
И никто не узнает где могилка моя......
meister_luvin 12 апреля 2018 | 07:32
а оно нам, россиянам, надо?
vaka257 12 апреля 2018 | 07:32
Сирия. Под Дамаском обстреляли автобус с русскими пропагандистами. Ранения получили: корреспондент НТВ, а также операторы телеканалов «Россия 1» и «Звезда».
compare 12 апреля 2018 | 07:33
так теперь,лозунг "вождя" прошлых выборов "Так умрем же,под Москвой!",уже не актуален? а как? "Так умрем же за Асадку!"? видимо,так...толькол обидно! разорить и прос...ть такую большую,богатую и многолюдную страну(бывшую а-мперию!),ради маленькой,бедной,пустынной малозаселенной территории,непонятно еще кому принадлежащей! разве,разумный "размен"? и никто не спросил россиян: а вам,"оно",сирие это,надо?
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:36
Одного не пойму
Это такие кликухи идиотские
или фамилии дегенеративные??