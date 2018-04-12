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07:15, 12 апреля 2018

Пресс-секретарь Белого дома: Москве следует помочь Вашингтону решить, является Россия врагом США или нет

Такую позицию американской администрации изложила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя как отрицательные персонажи, но мы надеемся, что это изменится», — сказала официальный представитель главы американской администрации.

Комментарии

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che21 12 апреля 2018 | 07:22

Херли США, Россия враг собственному народу.

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:29

che21: Россия на самом деле оккупирована воровской властью, точнее, большой ОПГ!

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:32

opiatnovyi63: Видать, наш несменяемый доигрался..Терпели его выходки долго, надоело , теперь будет получать по соплям!

vvietham 12 апреля 2018 | 07:33

opiatnovyi63: теперь будет получать по соплям!

Удар по Шайрату уже показал, что стоит это ржавое амер. железо

Трамп не дурак, после очередной взбучки у США совсем не останется покупателей на их оружие

да и ответка прилетит на сверхзвуке

в ответ на бесполезные томагавки, армады Ту-22М3 взлетев из Моздока отстреляются сверхзвуковыми Х-32 из под прикрытия С-400 с расстояния в 600-1000 км по всему, что плавает с амер. флагом

Один Ту-22М несет три Х-32 (приняты на вооружение 2016г) или три тонны обычной взрывчатки (3 мегатонны если нужно топить АУГ), которых с лихвой хватит, чтобы испарить амер. фрегат типа Дональд Кук

https://goo.gl/hqT9CY

Если кто не знает: X-32 обладает абсолютными средствами прорыва ПРО класса Aegis, оснащённой новейшими амер. ракетами Standard Missile 6

т.к.

1) Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров, что выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО США на 7 км

2) скорость X-32 вдвое превосходит допустимую максимальную скорость SM-6 для аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду

3) X-32 на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании (стандартное средство прорыва ПРО против многих РЛС не включающих в свой угол обзора объекты прямо над собой)

4) многочастотная РЛС у X-32 обладает повышенной устойчивостью к современным РЭБ

По мнению самих американцев вероятность поражения Иджис с SM-6 ракеты X-32 не более 5-8%.

vvietham 12 апреля 2018 | 07:31

США описались в штаны

Почему?

Дозвуковые амер. томагавки над морем это вообще не серьезно (бег АУГ)

их можно сбивать пушечным огнем истребителей начала 50-ых, главное навести эти истребители на цели

Амер эсминец Д. Кук подошел на 100 км к сирийскому берегу прямо под кинжальный удар сирийских Бастионов.

https://youtu.be/Ip5vO7EAVDI

Это может свидетельствовать только об одном - США подняли лапки к верху и так просят пощады у Асада, заискивая перед Россией

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:34

vvietham: Асад прячется , скорее , в Тегеране под диваном у аятоллы!

kobylamay_sossetutrampa 12 апреля 2018 | 07:34

Сара, то что вы там "считаете" России пох. Рассказывай свои "считалки" ближневосточным абрамам.

vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:23

Что, опять кому то помогать сохранить морду лица??? Да нафига нам всё это нужно?

compare 12 апреля 2018 | 07:28

vsehporvem: а что,тебя,идиота,кто-то о чем-то,просит? не верится.ты же,судя по "профилю",конченный дебил,научившийся тыкать по клавиатуре....сиди уж и "вазелинься",п...ло.

vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:30

compare: Не волнуйся ты так. И Сару вылечат и тебя вылечат!

lezhin 12 апреля 2018 | 07:31

что изменится? перестанут считать?

vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:23

Что, опять кому то помогать сохранить морду лица??? Да нафига нам всё это нужно?

dustkolorado 12 апреля 2018 | 07:26

Администрация Дональда Трампа не исключает нанесения удара по российским военным объектам в Сирии, сообщила на традиционном ежедневном брифинге в среду, 11 апреля, представитель Белого дома Сара Сандерс.
Пресс-секретарь, отвечая на вопрос представителей СМИ о таком развитии событий в Сирии, отметила: «Мы рассматриваем все варианты»(с)

begly_ 12 апреля 2018 | 07:26

И в какую же позу станет Москва?

sergirusso 12 апреля 2018 | 07:26

Ну не вписалась Рашка - говняшка в исторический поворот, не вписалась...

all_seeing74 12 апреля 2018 | 07:26

Все таки продолжают лечить, оставляют возможность взяться за ум, но мне кажется это бесполезно, придется ампутировать, это не лечится...(((

cereo 12 апреля 2018 | 07:27

веник опять балуется с переводом, там написано "кремлёвска банда" а не россияне, весь мир уже давно понял, кто есть кто............

putinnavsegda 12 апреля 2018 | 07:27

Надеюсь всех наших военных в Сирии уже уволили и оформили как ЧВК? Чтобы на случай потерь Президент мог сказать что нас там не было...

ihor_syvoryj 12 апреля 2018 | 07:30

Жаль, нет уже товарища Рональда Рейгана, большого ценителя русской народной мудрости.
Он бы подсказал старую пословицу: "Пьяный проспится, дурак - никогда."

estamp 12 апреля 2018 | 07:30

«Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя как отрицательные персонажи, но мы надеемся, что это изменится», 
---
Все-таки у нас много общего.
Мы про американцев также считаем

greeg1 12 апреля 2018 | 07:32

Путин. Отвечай. К тебе обращаются.

pensioner25 12 апреля 2018 | 07:34

Здесь впору вспомнить Владимира Высоцкого: "И не друг, и не враг, а так..."

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