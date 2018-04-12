Пресс-секретарь Белого дома: Москве следует помочь Вашингтону решить, является Россия врагом США или нет
Такую позицию американской администрации изложила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя как отрицательные персонажи, но мы надеемся, что это изменится», — сказала официальный представитель главы американской администрации.
Комментарии22
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che21 12 апреля 2018 | 07:22
Херли США, Россия враг собственному народу.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:29
che21: Россия на самом деле оккупирована воровской властью, точнее, большой ОПГ!
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:32
opiatnovyi63: Видать, наш несменяемый доигрался..Терпели его выходки долго, надоело , теперь будет получать по соплям!
vvietham 12 апреля 2018 | 07:33
opiatnovyi63: теперь будет получать по соплям!
Удар по Шайрату уже показал, что стоит это ржавое амер. железо
Трамп не дурак, после очередной взбучки у США совсем не останется покупателей на их оружие
да и ответка прилетит на сверхзвуке
в ответ на бесполезные томагавки, армады Ту-22М3 взлетев из Моздока отстреляются сверхзвуковыми Х-32 из под прикрытия С-400 с расстояния в 600-1000 км по всему, что плавает с амер. флагом
Один Ту-22М несет три Х-32 (приняты на вооружение 2016г) или три тонны обычной взрывчатки (3 мегатонны если нужно топить АУГ), которых с лихвой хватит, чтобы испарить амер. фрегат типа Дональд Кук
https://goo.gl/hqT9CY
Если кто не знает: X-32 обладает абсолютными средствами прорыва ПРО класса Aegis, оснащённой новейшими амер. ракетами Standard Missile 6
т.к.
1) Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров, что выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО США на 7 км
2) скорость X-32 вдвое превосходит допустимую максимальную скорость SM-6 для аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду
3) X-32 на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании (стандартное средство прорыва ПРО против многих РЛС не включающих в свой угол обзора объекты прямо над собой)
4) многочастотная РЛС у X-32 обладает повышенной устойчивостью к современным РЭБ
По мнению самих американцев вероятность поражения Иджис с SM-6 ракеты X-32 не более 5-8%.
vvietham 12 апреля 2018 | 07:31
США описались в штаны
Почему?
Дозвуковые амер. томагавки над морем это вообще не серьезно (бег АУГ)
их можно сбивать пушечным огнем истребителей начала 50-ых, главное навести эти истребители на цели
Амер эсминец Д. Кук подошел на 100 км к сирийскому берегу прямо под кинжальный удар сирийских Бастионов.
https://youtu.be/Ip5vO7EAVDI
Это может свидетельствовать только об одном - США подняли лапки к верху и так просят пощады у Асада, заискивая перед Россией
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:34
vvietham: Асад прячется , скорее , в Тегеране под диваном у аятоллы!
kobylamay_sossetutrampa 12 апреля 2018 | 07:34
Сара, то что вы там "считаете" России пох. Рассказывай свои "считалки" ближневосточным абрамам.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:23
Что, опять кому то помогать сохранить морду лица??? Да нафига нам всё это нужно?
compare 12 апреля 2018 | 07:28
vsehporvem: а что,тебя,идиота,кто-то о чем-то,просит? не верится.ты же,судя по "профилю",конченный дебил,научившийся тыкать по клавиатуре....сиди уж и "вазелинься",п...ло.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:30
compare: Не волнуйся ты так. И Сару вылечат и тебя вылечат!
lezhin 12 апреля 2018 | 07:31
что изменится? перестанут считать?
vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:23
Что, опять кому то помогать сохранить морду лица??? Да нафига нам всё это нужно?
dustkolorado 12 апреля 2018 | 07:26
Администрация Дональда Трампа не исключает нанесения удара по российским военным объектам в Сирии, сообщила на традиционном ежедневном брифинге в среду, 11 апреля, представитель Белого дома Сара Сандерс.
Пресс-секретарь, отвечая на вопрос представителей СМИ о таком развитии событий в Сирии, отметила: «Мы рассматриваем все варианты»(с)
begly_ 12 апреля 2018 | 07:26
И в какую же позу станет Москва?
sergirusso 12 апреля 2018 | 07:26
Ну не вписалась Рашка - говняшка в исторический поворот, не вписалась...
all_seeing74 12 апреля 2018 | 07:26
Все таки продолжают лечить, оставляют возможность взяться за ум, но мне кажется это бесполезно, придется ампутировать, это не лечится...(((
cereo 12 апреля 2018 | 07:27
веник опять балуется с переводом, там написано "кремлёвска банда" а не россияне, весь мир уже давно понял, кто есть кто............
putinnavsegda 12 апреля 2018 | 07:27
Надеюсь всех наших военных в Сирии уже уволили и оформили как ЧВК? Чтобы на случай потерь Президент мог сказать что нас там не было...
ihor_syvoryj 12 апреля 2018 | 07:30
Жаль, нет уже товарища Рональда Рейгана, большого ценителя русской народной мудрости.
Он бы подсказал старую пословицу: "Пьяный проспится, дурак - никогда."
estamp 12 апреля 2018 | 07:30
«Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя как отрицательные персонажи, но мы надеемся, что это изменится»,
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Все-таки у нас много общего.
Мы про американцев также считаем
greeg1 12 апреля 2018 | 07:32
Путин. Отвечай. К тебе обращаются.
pensioner25 12 апреля 2018 | 07:34
Здесь впору вспомнить Владимира Высоцкого: "И не друг, и не враг, а так..."