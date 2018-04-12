Пресс-секретарь Белого дома: Москве следует помочь Вашингтону решить, является Россия врагом США или нет

Такую позицию американской администрации изложила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. «Мы, безусловно, считаем, что россияне зарекомендовали себя как отрицательные персонажи, но мы надеемся, что это изменится», — сказала официальный представитель главы американской администрации.