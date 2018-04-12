Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня законность приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы

Наталья Шарина получила четыре года условно по обвинениям в возбуждении ненависти и вражды, а также растрате. Апелляционную жалобу подавала защита. И Наталья Шарина и ее адвокат еще прошлым летом, после приговора Мещанского суда столицы говорили, что не согласны с таким решением. Обвинение просило для бывшего директора Библиотеки украинской литературы 5 лет условно. По версии следствия, Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги, которые были признаны экстремистскими. А, кроме того, говорится в материалах дела, женщина причастна к растрате более 2 миллионов рублей. Следователи поясняли, что по их сведениям Шарина тратила на свою защиту по другому делу об экстремизме (позже закрытому), те деньги, которые выделяли на юристов библиотеки. Новое уголовное дело возбудили после обысков в библиотеке 2,5 года назад. Тогда же ее директора поместили под домашний арест. При этом следователи четыре раза предъявляли Шариной обвинение в окончательной редакции. Но прокуратура требовала устранить недочеты. Правозащитный центр «Мемориал» признал экс-директора библиотеки политзаключенной. Его представители отметили, что расследование началось на фоне антиукраинской кампании в стране.