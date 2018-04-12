Z Архив новостей новости
5 1 6 68
07:06, 12 апреля 2018

Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня законность приговора бывшему директору Библиотеки украинской литературы

Наталья Шарина получила четыре года условно по обвинениям в возбуждении ненависти и вражды, а также растрате. Апелляционную жалобу подавала защита. И Наталья Шарина и ее адвокат еще прошлым летом, после приговора Мещанского суда столицы говорили, что не согласны с таким решением. Обвинение просило для бывшего директора Библиотеки украинской литературы 5 лет условно. По версии следствия, Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги, которые были признаны экстремистскими. А, кроме того, говорится в материалах дела, женщина причастна к растрате более 2 миллионов рублей. Следователи поясняли, что по их сведениям Шарина тратила на свою защиту по другому делу об экстремизме (позже закрытому), те деньги, которые выделяли на юристов библиотеки. Новое уголовное дело возбудили после обысков в библиотеке 2,5 года назад. Тогда же ее директора поместили под домашний арест. При этом следователи четыре раза предъявляли Шариной обвинение в окончательной редакции. Но прокуратура требовала устранить недочеты. Правозащитный центр «Мемориал» признал экс-директора библиотеки политзаключенной. Его представители отметили, что расследование началось на фоне антиукраинской кампании в стране.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ura_123 12 апреля 2018 | 07:14

Растратила все деньги на вражду и ненависть!

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7163 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27479 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Как правильно хвалить президента на ТВ: учимся у Fox News Как правильно хвалить президента на ТВ: учимся у Fox News Самое короткое объяснение того, почему Дональд Трамп объявил войну либеральным СМИ…

5 163 6 49345 05.04
8читать ;смотреть
Kтрамп, сми, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 186 6 13968 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 195 6 16187 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 9571 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30929 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11852 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14665 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Когда одни колеса затягивают человека в мясорубку, другим колесам это невыгодно. Я не думаю, что Дмитриева по какому-то гуманизму освободили. Просто так выгодно…

5 89 6 16523 05.04
#слушать 34:42 8читать ;смотреть $скачать 7.9 МБ
Kполитика, власть, общество, правозащита, видео, передачи
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 111 6 12012 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

Об уникальной популярности Путина (Спойлер: её нет) В этой системе смените завтра Путина на самого непопулярного его чиновника: Медведева или Рогозина, будут те же самые рекордные 76%. Так что переживать не надо…

5 454 6 104941 05.04
Kпутин, политика, выборы-2018, власть, общество, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 100 6 12407 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 302 6 37670 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Почему Виктории Скрипаль отказали в визе? Сама Виктория сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал…

5 491 6 66674 07.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

Повестка дня – бомбоубежище Никого им не жалко – ни себя, ни своих детей. Терять нечего – бедные материально и перспектив нет…

5 45 6 6173 11.04
Kрф, государство, события

Популярное за неделю

Новости

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе. Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки.

5 29 6 15557
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 188981 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 83 6 27394 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 782 6 267922 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 295 6 129327 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878387
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3400897

Сегодня в эфире