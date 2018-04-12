Глава северокорейского МИД встретится с полпредом российского президента на Дальнем Востоке

Этими переговорами должен завершиться четырехдневный визит Ли Ён Хо в нашей стране. С начала недели министр иностранных дел КНДР успел пообщаться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Встреча с полпредом Юрием Трутневым скорее всего будет последней в рамках визита Ли Ён Хо в страну. Глава северокорейского внешнеполитического ведомства за последний месяц посетил Швецию, Азербайджан, Туркмению, а теперь и Россию. Такая дипломатическая активность обусловлена подготовкой к саммиту с участием Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также возможной встречи лидера КНДР с Дональдом Трампом. Перед многообещающими переговорами с Вашингтоном и Сеулом, Пхеньян хочет заручиться поддержкой Москвы. Южнокорейские СМИ также высказали предположение, что визит министра иностранных дел КНДР в Россию — свидетельство подготовки встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным. Однако российские официальные лица опровергают информацию о возможном приезде главы Северной Кореи. В конце марта Ким Чен Ын посетил Китай. Для лидера КНДР эта поездка стала первым официальным зарубежным визитом после его прихода к власти в 2011 году.