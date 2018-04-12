Министр финансов РФ: Если в США запретят финансовые операции с российским госдолгом, наша страна выдержит

Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов: «Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией. И одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до казначейства, а казначейство до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись. И будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке. Ситуация на валютном рынке подвержена геополитическим факторам, с одной стороны. С другой стороны, воздействию санкционного дополнительного очередного вмешательства в экономику Российской Федерации». Антон Силуанов добавил, что наши внутренние инвесторы вполне могут заменить иностранцев, если такой законопроект примут.