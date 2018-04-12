Министр финансов РФ: Если в США запретят финансовые операции с российским госдолгом, наша страна выдержит
Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов: «Безусловно, ситуация на валютном рынке сейчас достаточно волатильна. Тем не менее, Центральный банк и Министерство финансов обеспечивают контроль за ситуацией. И одним из элементов такого воздействия было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определенных объемах, которые мы доводим до казначейства, а казначейство до Центрального банка, эти покупки не осуществлялись. И будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительное влияние на ситуацию на валютном рынке. Ситуация на валютном рынке подвержена геополитическим факторам, с одной стороны. С другой стороны, воздействию санкционного дополнительного очередного вмешательства в экономику Российской Федерации». Антон Силуанов добавил, что наши внутренние инвесторы вполне могут заменить иностранцев, если такой законопроект примут.
Комментарии27
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max3446 12 апреля 2018 | 07:08
Украина назвала объём транзита газа, который она готова принять от России после 2019 года. По словам украинского министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, стране нужны как минимум 40 млрд кубометров. В противном случае, отметил он, прокачка топлива будет невыгодна.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что транзит через Украину может сохраниться в объёме, не превышающем 15 млрд кубометров в год, а также предупредил, что для этого в Киеве должны обосновать экономическую целесообразность нового контракта. Его позицию поддержал и глава Минэнерго России Александр Новак, который сообщил о выдвинутом условии вице-президенту Еврокомиссии по энергосоюзу Марошу Шефчовичу.
Украина будет настаивать на том, чтобы Россия прокачивала через её территорию не менее 40 млрд кубометров газа после 2019 года. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он отметил, что на иных условиях транзит топлива Киеву будет невыгоден.
«Украина не пойдёт на такие (меньшие — ред.) объёмы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам нужно будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объёмы газа», — цитирует министра агентство Укринформ.
вот так каклы воют с Россией, дескать качайте через нас газ. А если правда что меньше 40 миллиардов кубометров будут невыгодны, то оставление 15 для России будет даже идеальным вариантом, хохлостан весь свою бюджет будет тратить пытаясь их прокачать
ostapbey 12 апреля 2018 | 07:11
max3446: Хочешь сто мильонов? Да бери усе, я себе еще нарисую! Попандопуло
ur_sus 12 апреля 2018 | 07:12
ostapbey:
//...наша страна выдержит...//
Страна-то выдержит, народ - загнётся...
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 07:24
ur_sus:
Да, "наша страна выдержит" - под "наша страна" подразумевается круг главчиновников с миллионными зряплатами и друзья-пукенов. Остальные называются "населением" и в расчёт не принимаются.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 07:15
max3446: И какое это имеет отношение высказываниям министра финансов РФ?
max3446 12 апреля 2018 | 07:30
opiatnovyi63: Финансовые новости. один раздел
clandestino 12 апреля 2018 | 07:23
max3446: Тебя сзади уже насквозь проткнули, а ты всё об Украине заботишься. Какой ты заботливый, о себе совсем не думаешь, всё о других. И каждая новая фрикция тебя будет заставлять беспокоиться о наших бывших славянских братьях всё больше и больше. потому как пристроились надолго.
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:09
не думаю
хотя доходягам все похр
боярышник подешевеет и усе
vaka257 12 апреля 2018 | 07:11
Страна конечно выдержит всё.Выдержит ли власть?Ведь неизвестно как поведут себя голодные ватники.Бессмысленный и беспощадный никто ни отменял...
ostapbey 12 апреля 2018 | 07:13
vaka257: Хлопцы недовольны мной. Какой ты, говорят, атаман, если у тебя нету золотого запасу? Батько! Гроши!!! Пан атаман Грициан Таврический
.
Дежавю?
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:15
vaka257: Ну почему,поведение ваты прогнозируемо
Снначала они с портретами Пу попробуют просить царя
их отмудохают россгвардией
тогда появятся народовольцы и будут терроризировать
начнутся волнения шоферов и тд
их будут утюжить-тогда начнется в чистом виде сирийский вариант
ur_sus 12 апреля 2018 | 07:16
midnightblues: //
тогда начнется в чистом виде сирийский вариант//
Хлор?
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:17
ur_sus: весь комплекс
vaka257 12 апреля 2018 | 07:18
ur_sus: У путинских ментов полный набор,вплоть до огнемётов...
all_seeing74 12 апреля 2018 | 07:17
Канешно выдержит!!! Березовой коры немерянно, весна опять же, скоро крапива пойдет, одуванчики, главное поднять бабушкины рецепты и наслаждаться моментом!!!))))
againstallauthority 12 апреля 2018 | 07:20
Азаза....начались слова типа волатильна, чтоб не отвечать на вопрос какие цифры в обменнике нам ожидать)))
all_seeing74 12 апреля 2018 | 07:31
againstallauthority: они и сами не знают, но как всегда надеются что пронесет, отсюда и молитва: все хорошо! Нам хорошо!! Ничо не случилось! Мы переживем!)))))
ihor_syvoryj 12 апреля 2018 | 07:21
Тут, как всегда, вечно актуальный Жванецкий:
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов.
Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры."
prof57 12 апреля 2018 | 07:32
Ага выдержит.... Наша страна начнет процветать....
silver1972 12 апреля 2018 | 07:32
Пока нам нефть не запретят в Европу продавать, как-то будем держаться. Надо было гораздо раньше трубопроводы строить в Китай и Индию, если уже десять лет назад было понятно, что с Западом будет жесткое противостояние.
vitfom 12 апреля 2018 | 07:34
Так и Северная Корея выдерживает. Одни будут черную икорку кушать, а остальные лебеду...
clandestino 12 апреля 2018 | 07:35
Определённо, выдержит. Силуанов - голова! Да они там все охерительные мудрецы. Либеральная мысль представлена мудрецом Дворковичем, а почвенников представляют сразу двое, как минимум: мудрецы Глазьев и мудрец Хазин А по центру меж ними самый мудрый Сурков. Не, нам не пропасть, тут Силуанов прав, не зря его кормят. Мы и без электричества смогём и без химий всяких. Было бы на что крест сотворить и ладно, а там переобуемся в лапти, переоденемся в зипуны и айда в лесотундру, пока свободную от китайцев дёготь, да ворвань добывать. Где наша не пропадала!
compare 12 апреля 2018 | 07:35
да....зря последнего профессионала Улюкаева упрятали,зря...кто остался? "выдержит"....если лошадь не кормить и не поить месяц,она тоже,"выдержит"...правда,умрет,но это потом,а сначала,"выдержит"...
greeg1 12 апреля 2018 | 07:36
Антон Силуанов добавил, что наши внутренние инвесторы вполне могут заменить иностранцев, если такой законопроект примут.
Это как? Путем национализации, экспроприации и конфискации?
nf5096004 12 апреля 2018 | 07:37
Опять за счет граждан? Ведь они "выдерживать" не собираются. Мгновенно компенсируют свои потери за наш счет. Но они забывают спросить об этом у нас.
cereo 12 апреля 2018 | 07:38
Ага "внутренние инвесторы"!!!!!! эт кто димон с катькой тихоновой и лизкой песковой продадут недвижимость и переведут всё в экономику России????? или комерсов будут жать????? и кто поверит "честному слову" Путина????? он уже повышал по одному рублю на бензин раз в год в течении трёх лет довести стоимость бензина 23 рубля за литр, и отменить транспортный налог?????? БЫЛО ТАК?????? походу шайка кремля все "фуфлыжники".........
apels 12 апреля 2018 | 07:38
Оптимист! Это откуда тут внутренний инвестор? Население нищее. А кучки богатеев прячут деньги за пределами России, ибо тут их просто фсбешные бандиты отберут.