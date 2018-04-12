США не исключают удара по российским силам в Сирии в ходе военного ответа на химатаку в Думе
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Это, по ее словам, означает, что все варианты рассматриваются. Таким образом она прокомментировала угрозы в адрес России, который прозвучали в «Твиттере» президента США. Накануне Дональд Трамп написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные».
Российские военные будут защищать Сирию от американских ракет. Об этом в эфире телеканала «Аль-Манар» рассказал посол России в Ливане Александр Засыпкин: «Если американцы нападут, мы будем выполнять указы президента Путина и российского военного командования, согласно которым нужно сбить и ракеты, и те пусковые установки, из которых они были запущены. Нужно исключить возможность столкновения, после чего мы будем готовы провести переговоры». Ранее в Госдуме заявляли, что возможный удар армии США по Сирии следует расценивать как военное преступление.
Российские средства ПВО, развернутые в Сирии, вряд ли могут противостоять массированной атаке американских ракет, сказал в нашем эфире эксперт центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Впрочем, Денисенцев подчеркнул, что, скорее всего, для своего удара американцы постараются выбрать объекты в Сирии, где с высокой степенью вероятностью не будет российских инструкторов.
Тереза Мэй приказала британским подлодкам приготовиться к ударам по силам Башара Асада в Сирии. Как пишет The Daily Telegraph, британский премьер распорядилась, чтобы субмарины выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара. Он может быть нанесен по сирийской армии сегодня вечером. Мэй также собирает сегодня кабинет министров на экстренное заседание, на котором планирует обсудить ответ на химатаку в сирийской Думе.
Комментарии23
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vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:09
Сара просто дура, комментировать тут нечего!
ur_sus 12 апреля 2018 | 07:10
Похоже на дешевые понты с обеих сторон: с американской клоун-дегенерат Трамп, а с российской... "говорящая голова" (истерик-подстрекатель) Кедми. Бомбить надо как израильтяне, без понтов и распальцовок. А на вопрос: "кто"? - говорить "без комментариев"...
alexandro_1961 12 апреля 2018 | 07:16
ur_sus: Вопросы о понтах решаются элементарно. Если наши решатся противостоять (чего я не советую) то цифры сбитых "томагавков" наглядно покажут, у кого понты, а у кого технологии. А пока действительно рано говорить.
vvietham 12 апреля 2018 | 07:28
Дозвуковые амер. томагавки над морем это вообще не серьезно
их можно сбивать пушечным огнем истребителей начала 50-ых, главное навести эти истребители на цели
Амер эсминец Д. Кук подошел на 100 км к сирийскому берегу прямо под кинжальный удар сирийских Бастионов.
https://youtu.be/Ip5vO7EAVDI
Это может свидетельствовать только об одном - США подняли лапки к верху и так просят пощады у Асада, заискивая перед Россией
eternity88 12 апреля 2018 | 07:35
vvietham: Ага, это ж потому что наши сотни зомби-вагнеровцов вовсе под дэйр эз зором не в винегрет без шансов на ответ изрублены были, а на самом деле вниз ушли... подкопом... вооружившись новейшими лопатами на мини-ядерном приводе, и хитро так через южный полюс вжик и вчерась Трампа уже в плен взяли без единого выстрела!
Потому то " США и подняли лапки к верху и так просят пощады у Асада, заискивая перед Россией "!
alexandro_1961 12 апреля 2018 | 07:35
vvietham: А вы, батенька, прямо Нахимов пополам с Кутузовым. Так и вижу эти Бастионы - пушки начищены, ядра в пирамиде, фитили дымятся, прислуга у орудий...
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:12
Слушайте засыпкина
он засыпет все что угодно
Вообще,анекдот
где таких идиотов с такими кликухами берут??
eternity88 12 апреля 2018 | 07:19
midnightblues: да, вот и задумаешься тут. в правительстве ленобласти, например, служит тов. Говенько и область вся в г...
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:22
eternity88: Помнится,в подмосковном Хотьково верховодил некто Упырев
clandestino 12 апреля 2018 | 07:13
"Не исключают" это не то слово. Совершенно не исключают. "И ни куда-нибудь, а в глаз наводит дуло..... " (с) Е Онегин
antimalin 12 апреля 2018 | 07:13
США не исключают удара по российским силам в Сирии в ходе военного ответа на химатаку в Думе
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А об ответке им даже думать не хочется?
putinnavsegda 12 апреля 2018 | 07:14
antimalin: А разве РФ импортирует американские помидоры?
j_partizan 12 апреля 2018 | 07:15
Значит война. Это логичный итог уничтожения ВПК и дружбы с врагами.
Вопрос только в том - кто ответит за предательство интересов страны?
estamp 12 апреля 2018 | 07:38
j_partizan: Вопрос только в том - кто ответит за предательство интересов страны?
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При войне либералы за все ответят.
mercer57 12 апреля 2018 | 07:15
тревожные деньки переживает Главкрыса и поди уже не одни памперсы поменял....))))
antimalin 12 апреля 2018 | 07:16
Мэй также собирает сегодня кабинет министров на экстренное заседание, на котором планирует обсудить ответ на химатаку в сирийской Думе.
/////////
"Химатаку", которая не подтверждена независимыми источниками.
Ни ООН, ни ОЗХО
andreyoo 12 апреля 2018 | 07:17
Русские воевали очень много раз. И побеждали всех кроме Америки. Америку не побеждали потому что повода не было.
А Америка воевала-то толком один раз. Во Вьетнаме. И обделалась. Они не догоняют, что при большой войне решают все не "умность" ракет и не красивая картинка в телевизоре. Немецкие королевские тигры были на порядок круче Т-34. Но танковую войну выиграла наша армия. И горящий Сталинград представлял собой эффектное зрелище. Но более эффектным оказался таки горящий Берлин.
Но амеры ладно, они тупые, они не воевали, не знают. Но Их европейские партнеры-то? Вот уж кто должен пригнуться и на всякий случай подготовить заявление о нейтралитете.
davi__koloradov 12 апреля 2018 | 07:24
andreyoo:
Какая ваша армия, удод мордовский? Хватит врать. Воевал весь СССР, которому свинорашка в подметки не годится.
dr_nemos 12 апреля 2018 | 07:26
andreyoo: с середины 19 в. до 1941 россия проигрывала все войны...после 1978 - проигрывала все войны и конфликты
estamp 12 апреля 2018 | 07:34
dr_nemos: Грузия, Крым, Сирия...
dr_nemos 12 апреля 2018 | 07:38
estamp: ну-ну, уровень соответствующий "величию" страны. В Грузии победа не одержана, страна осталась вне путинской зоны влияния. Крым аннексировали в условиях полного разброда в Украине...это называется ударить ножом в спину. В Сирии тем более никакой победы нет и не будет
severnaya_storona 12 апреля 2018 | 07:20
Многочисленный контингент Эха, проживающий южнее Сирии, вторые сутки накладывает в штаны. Ведь "умная" ракета может поглупеть и снять блокбастер "Поворот не туда".
patlik 12 апреля 2018 | 07:24
В случае удара по Российским войскам, достаточно экстренно эвакуировать весь персонал из Вашингтона и посоветовать это сделать другим странам. Тогда доллару каюк, равно как и всей США - и без единого выстрела.