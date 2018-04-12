США не исключают удара по российским силам в Сирии в ходе военного ответа на химатаку в Думе

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Это, по ее словам, означает, что все варианты рассматриваются. Таким образом она прокомментировала угрозы в адрес России, который прозвучали в «Твиттере» президента США. Накануне Дональд Трамп написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные».

Российские военные будут защищать Сирию от американских ракет. Об этом в эфире телеканала «Аль-Манар» рассказал посол России в Ливане Александр Засыпкин: «Если американцы нападут, мы будем выполнять указы президента Путина и российского военного командования, согласно которым нужно сбить и ракеты, и те пусковые установки, из которых они были запущены. Нужно исключить возможность столкновения, после чего мы будем готовы провести переговоры». Ранее в Госдуме заявляли, что возможный удар армии США по Сирии следует расценивать как военное преступление.

Российские средства ПВО, развернутые в Сирии, вряд ли могут противостоять массированной атаке американских ракет, сказал в нашем эфире эксперт центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Впрочем, Денисенцев подчеркнул, что, скорее всего, для своего удара американцы постараются выбрать объекты в Сирии, где с высокой степенью вероятностью не будет российских инструкторов.

Тереза Мэй приказала британским подлодкам приготовиться к ударам по силам Башара Асада в Сирии. Как пишет The Daily Telegraph, британский премьер распорядилась, чтобы субмарины выдвинулись к берегам Сирии на расстояние ракетного удара. Он может быть нанесен по сирийской армии сегодня вечером. Мэй также собирает сегодня кабинет министров на экстренное заседание, на котором планирует обсудить ответ на химатаку в сирийской Думе.