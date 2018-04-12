В деле о т.н. «террористическом сообществе «Сеть»» появился новый обвиняемый.
Как сообщила ОВД-Инфо адвокат Ольгу Кривонос, это житель Петербурга Юлий Бояршинов. Его задержали в Петербурге вечером 21 января. По сведениям издания, полицейские избили Бояршинова из-за того, что он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции. У задержанного обнаружили 400 граммов дымного пороха. 23 января суд арестовал Бояршинова на 30 суток по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему также предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе.
Комментарии3
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midnightblues 12 апреля 2018 | 06:57
странно-что не застрелили при попытке
ostapbey 12 апреля 2018 | 07:07
Порох это ВЗРЫВЧАТОЕ вещество??
Бу гагагагагага?
Дежа ву!!
wuwer 12 апреля 2018 | 07:33
Плохо искали...там где-то ещё рогатка есть
За мусорным ведром пластикоаая бутылка...самое то против маски-шоу..
.полицаи сразу в обморок падают и в суд бегут со сломанной эмалью за квартирами