В деле о т.н. «террористическом сообществе «Сеть»» появился новый обвиняемый.

Как сообщила ОВД-Инфо адвокат Ольгу Кривонос, это житель Петербурга Юлий Бояршинов. Его задержали в Петербурге вечером 21 января. По сведениям издания, полицейские избили Бояршинова из-за того, что он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 51-ю статью Конституции. У задержанного обнаружили 400 граммов дымного пороха. 23 января суд арестовал Бояршинова на 30 суток по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Ему также предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе.