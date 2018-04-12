В день, когда Трамп пригрозил ударить по Сирии «новыми, умными» ракетами, в воздух был поднят самолет «Судного дня»
Это зафиксировал ресурс CivMilAir. Лайнер E-4B Nightwatch сопровождает американского президента во время некоторых зарубежных поездок, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком». Этот самолет может находиться в полете целую неделю, а установленное на нем оборудование защищено от поражающих факторов атомного взрыва. Самолет можно использовать как командный пункт в условиях ядерного конфликта, если наземные структуры управления разрушены или повреждены.
Комментарии1
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ura_123 12 апреля 2018 | 07:04
Учения Западного военного округа...
И чё?