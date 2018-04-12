В ожидании ударов США Сирия перебросила свои военные самолеты на авиабазу «Хмеймим»
Там сейчас базируется группировка российских воздушно-космических сил. По сведениям Le Figaro, сирийцы пытаются укрыть свои самолеты на базе, которую, вероятнее всего, американцы бомбить не будут, как и порт в Тартусе.
Комментарии14
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mmm_333 12 апреля 2018 | 06:53
Спрятались за одураченными российскими солдатами.
vaka257 12 апреля 2018 | 06:54
Коалиция предъвит счёт за сей маневр Путину...Дни Асада сочтены...
serge_moro 12 апреля 2018 | 06:58
vaka257: Он проснулся в поту.,и пытался восстановить в памяти сон,который ему снился. А снилось ему,что он одержал убедительную победу в Сирии .
Америкосы испугались его мультиков и решили уйти по-доброму из Средиземного моря. Весь кремлевский бомоннд торжествовал победу и подымал тосты за лучшее российское оружие,которое побеждает без всякого использования .Просто громким именем-оружие от России ,от Путина разбивает любого врага..Когда американцы увидели авианосец ''Адмирал Кузнецов'' , до них дошло ,что его называют Кузей . А раз он Кузя,значит прямой родственник Кузькиной матери . Зачем же америкосам иметь дело с матерью Кузи,зная,что о ней упоминал еще Хрущев 57 лет назад .
.Путину Госдура и Матвиенко присвоили звание генералиссимуса России за выдающееся руководство боевыми действиями в мультфильмах, и на каналах российского телевидиния. Враг капитулировал и убрался восвояси к себе за океан. Санкции все отменены и Путин вошел при жизни в историю наравне с генералиссимусами Суворовым и Сталиным. Через 30 лет он становится первый триллионер в мире и наслаждается своим величием,и богатством . Но,вдруг в конце его сна появилась оппозиция с лицами Немцова,Политковской,Литвиненко.Все они несут здоровый плакат,где написанo -Путин -мафиозилиссимус .И хозяин проснулся мгновенно от необычного,резкого сочетания этого слова.
Зашел его главный помощник и сказал,чтоТрамп прислал предупреждение , куда он будет наносить удары и чтобы вся русская армада убралась с этого места в течение 12часов. Путин тяжело вздохнул и очередной раз выполнил приказ рыжего президента,которому он помог прийти к власти в США..
andreyoo 12 апреля 2018 | 07:06
serge_moro: А что, на менее многословные образы уже не онанируется?
zztop1960 12 апреля 2018 | 06:54
Так Россия , вроде , в Сирию прибыла для уничтожения ИГИЛа , а не Асада защищать. ИГИЛа уже нет
ura_123 12 апреля 2018 | 07:02
zztop1960: Так тож и интересно! Рассеюшка уничтожила игил*...
Пендосы решили забанить Асада..
Рассеюшка впряглась за Асада...
Может Сирия уже в СНГ или БРИК,а пендосы не знают?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 06:59
А сам Асад спрятался у Вождя за пазухой?
fanisos 12 апреля 2018 | 07:02
по пустыне пиндосня....по пустыне тока можете. А мож рискнете по Хмеймим? а отчитаться надо...ссыкуны
vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:02
Совершенно правильное решение! Вован разрешил Трампуше пустыню побомбить для сохранения морды лица.
andreyoo 12 апреля 2018 | 07:08
vsehporvem: А Голливуд потом доснимет
vaka257 12 апреля 2018 | 07:07
Штаты могут наносить точечные удары по сирийским самолётам находящимся на базе...Ни зря Трамп намекал на умные ракеты...
scullll 12 апреля 2018 | 07:18
vaka257: На какой помойке вас таких, альтернативно умных набирают? Это прям жесть какая то.
vaka257 12 апреля 2018 | 07:25
scullll: лишь 5.90 тебе,не раскрыта тема Сирии.Сачкуешь ватоголовый.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 07:15
Во всей этой истории большой положительный момент - отличная возможность испытать нашу технику в реальных боевых условиях!