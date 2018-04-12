Удар по Сирии может быть нанесен уже сегодня вечером
По сведениям The Telegraph, британский премьер Тереза Мэй созвала срочное совещание кабинета министров. Издание пишет, что Мэй уже отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.
Комментарии6
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ur_sus 12 апреля 2018 | 06:41
Что-то мне подсказывает, что Трамп и его союзники никакого удара не нанесут. Это будет невиданным подарком для импотента Путина, но сигналы идущие с запада выглядят именно так.
vsehporvem 12 апреля 2018 | 06:58
ur_sus: Что-то мне подсказывает, что Трамп и его союзники никакого удара не нанесут
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Это невозможно! Над ними тогда весь мир смеяться будет!
supalov 12 апреля 2018 | 06:41
Кирдык вашему Лондону. Highly likely.
epynda 12 апреля 2018 | 06:45
Интересно, а сколько будет сбито английских самолётов "сирийскими ПВО" ???
vaka257 12 апреля 2018 | 06:46
Путин не сбежал, Путин вывел свои войска, как и обещал...
epynda 12 апреля 2018 | 06:47
ZAS-ЦУТТ!!!