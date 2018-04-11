Неизвестные попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна
Он сказал «Эху Москвы», что это связано с профессиональной деятельностью. «В ночь на 11 апреля 2018 года работа журналиста Сергея Асланяна получила самую убедительную рецензию и доказательство того, что по-прежнему профессия остается опасной. Потому что автомобиль был подвержен попытке уничтожения», — рассказал он. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста. Теперь моя машина представляет довольно печальное зрелище. Ее не сожгли, но довольно долго и очень старательно приводили в полностью неликвидную форму», — сказал он. Журналист отметил, что ранее уже подвергался нападениям со стороны недоброжелателей. «Несколько лет тому назад уже была попытка более серьезно поставить меня на место, и специально для этого человек приехал меня убить. Но это тогда закончилось всего-навсего 18 ножевыми ранениями. Поэтому посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего — вандалы мимо проходили — что наименее достоверно», — сказал он. Сергей Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 12 апреля 2018 | 06:42
А страховку на автомобиль этот журналист уже успел получить или пока только заявление подал об её выплате?
epynda 12 апреля 2018 | 06:43
...полицейские уже заводят дело.....
Полицейские, ненавидят этого Асланяна и с удовольствием, завели бы уголовное дело на него самого.....
И искать они никого не будут.....
estamp 12 апреля 2018 | 06:45
попытались уничтожить автомобиль
---
Вот же ж! Второй день уже про жто твердят. Но так и не говорят, что за "попытались уничтожить".
Может он запарковался как ... чудак и ему колеса проткнули и слово ".удак" нацарапали?
archibald_dandy_esquire 12 апреля 2018 | 06:57
estamp: " Может он запарковался как ... чудак и ему колеса проткнули и слово ".удак" нацарапали? "
Вашим собственным опытом делитесь?
хотя, откуда у пригожинской нищей шлюхи машина.
ivanov356 12 апреля 2018 | 07:03
Судя по злобе пригожинских, без них не обошлось.
sg80g 12 апреля 2018 | 07:08
Дайте угадаю. Машина была засыпана гречкой, а ручки блестели как новенькие. Это надо сТервозе Мэй звонить, она любит всякую куйню собимрать. Но тогда машину точно сожгут.. )))
Что только журики Эха не придумают чтобы хоть какой то интерес к себе вызвать