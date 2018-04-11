Неизвестные попытались уничтожить автомобиль обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна

Он сказал «Эху Москвы», что это связано с профессиональной деятельностью. «В ночь на 11 апреля 2018 года работа журналиста Сергея Асланяна получила самую убедительную рецензию и доказательство того, что по-прежнему профессия остается опасной. Потому что автомобиль был подвержен попытке уничтожения», — рассказал он. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста. Теперь моя машина представляет довольно печальное зрелище. Ее не сожгли, но довольно долго и очень старательно приводили в полностью неликвидную форму», — сказал он. Журналист отметил, что ранее уже подвергался нападениям со стороны недоброжелателей. «Несколько лет тому назад уже была попытка более серьезно поставить меня на место, и специально для этого человек приехал меня убить. Но это тогда закончилось всего-навсего 18 ножевыми ранениями. Поэтому посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего — вандалы мимо проходили — что наименее достоверно», — сказал он. Сергей Асланян добавил, что полицейские уже заводят уголовное дело.