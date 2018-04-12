Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Алексею Улюкаеву
Бывший министр экономического развития осужден за получение взятки в $2 млн и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, на заседание 62-лентий Улюкаев будет доставлен из СИЗО. Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы «Роснефти» и ФСБ.
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chapter_2 12 апреля 2018 | 07:00
Судья: Нет закона требовательней начальника. Нет приговора лучше обвинительного. Нет человека правдивей полицейского.