Российское посольство в Лондоне сомневается в подлинности заявлений Юлии Скрипаль
Они от имени россиянки распространяются Скотленд-Ярдом. Как говорится на сайте посольства, тексты явно составлены таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром. В российском посольстве удивлены, что обращения не зачитывается на камеру самой Юлией. Российские дипломаты потребовали от британской стороны предъявить «наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы».
Комментарии24
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luger_max_otto 12 апреля 2018 | 06:37
Ага. Мы её травили, а она недовольна? Не может такого быть! Вон Литвиненко молчит, а она что? Непатриотично!
y_y_y 12 апреля 2018 | 06:58
luger_max_otto:
//она недовольна//
Довольство ее роли не играет. Сейчас она полностью под контролем английских спецслужб и говорить может только то, что выгодно им.
ura_123 12 апреля 2018 | 07:07
y_y_y: Английских спецслужб... Это каких,например?
Кстати про выгоду.. Просветите,какая прибыль от такой выгоды?
y_y_y 12 апреля 2018 | 07:21
ura_123:
//какая прибыль//
Сейчас им нужно не допустить российского консула к российскому гражданину, это очевидно. Поскольку, итак, чудесное сверхбыстрое выздоровление подрывает версию об отравлении боевым веществом, а в ходе беседы Россия может получить дополнительные данные против этой провокации.
ikar002 12 апреля 2018 | 07:38
y_y_y: англосаксы спалились? быстро вылечили? надо было бы убить и концы в воду? вывод один – либо они идиоты, либо ты!
zifirya77 12 апреля 2018 | 07:25
ura_123: fanisos Обращение составлено таким образом, чтобы была возможность спрятать Юлию Скрипаль навсегда, а форма позволяет предположить, что составлено оно без ее участия. Выгодно это может быть только тем, кому могут быть неудобны ее показания.
zztop1960 12 апреля 2018 | 06:39
Очередное - это не мы , а вы докажите , вы всё врёте
dr_nemos 12 апреля 2018 | 06:39
А не надо сомневаться....беженцам от путинизма не нужна вся эта консульская "забота".....Да и раньше при СССР так было...редко кто из эмигрантов контактировал с совдеповскими консулами.
epynda 12 апреля 2018 | 06:39
Скорее всего, никакого отравления боевым химическим веществом, вообще, не было...
А информация о том, что Скрипалей отправят в США под другими именами, означает, что этих самых Скрипалей, скорее всего просто ликвидируют,,,
mordechai_blinchikov 12 апреля 2018 | 06:51
это у вас в штанах epynda:
midnightblues 12 апреля 2018 | 06:54
epynda: И даже съедят
но это не имеет значения
Ни один человек на планете не усомнился в том,чьих лап это дело
Вот какая репутация-а значит,под нее можно списать любые мерзости
Ведь никто не поверит,если сказать,что швейцарцы или норвеги это организовали
А рашка-никаких вопросов
sibirjk75 12 апреля 2018 | 07:16
epynda: ага их выкрали чекисты )!Вы серьёзно думаете, что у них тоже кгбисты рулят ?я наверное тогда вас разачарую. ..ни в одной нормальной стране кгбистов к власти близко не подпустят ! Так ,что ваша версия не может иметь права ...даже быть !
midnightblues 12 апреля 2018 | 07:19
sibirjk75: Упорядочите ваши мысли и попробуйте на русском их выразить
midnightblues 12 апреля 2018 | 06:46
паника
усе-цирк закончен
клоуны перепились
lnmanusnostras1 12 апреля 2018 | 06:56
Девочку вообще больше никто и никогда не увидит...
ura_123 12 апреля 2018 | 07:12
lnmanusnostras1: А если вдруг увидят,что ты будешь петь?
Кстати,ты не в курсе случаем,корреспондент РЕН,пробравшийся в клинику где лечатся Скрипали поскользнулся на скользком полу и сломал ноги?
zolingen 12 апреля 2018 | 07:00
Феерические идиоты.
vaka257 12 апреля 2018 | 07:02
ФСБ России категорически отказалась оплачивать счет за пребывание в британском госпитале Юлии и Сергея Скрипалей. Директор ФСБ Бортников уверяет, что ему были выделены деньги только на похороны и установку памятника...
andre_klimov 12 апреля 2018 | 07:03
МИДаки сомневаются? Это - very well. Пусть так и остаются в состоянии сомненья и тревоги.
fanisos 12 апреля 2018 | 07:11
andre_klimov: это ты тревожишься. А мы предателей родины будем душить.(иногда газом,иногда ледорубом) А ты потенциальный предатель и стукач.
pusto1 12 апреля 2018 | 07:19
ага, родина слышит, родина знает, как это знакомо
mas_mas 12 апреля 2018 | 07:24
Вторая мировая, Освенцим. Девочка идёт со всеми в газовую камеру. На руках у девочки живая собачка. Подбегает фашист из охраны - "Отдай собаку, живодёрка!"
mas_mas 12 апреля 2018 | 07:28
Аккурат к седьмому мая и видео будет и прессуха и с папой и с дочкой и с доказухой. Аккурат к седьмому мая.
putin_itogy 12 апреля 2018 | 07:28
Хотят чтобы Юлия открыто плюнула им в хари, при личной встрече.
Утрутся и кинутся Вошьдю докладывать.