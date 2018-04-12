Kuwait Airways приостановили полеты в столицу Ливана Бейрут
Это связано с угрозами Дональда Трампа нанести удары по соседней с Ливаном Сирии. В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.
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