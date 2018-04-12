Юлия Скрипаль чувствует себя лучше после лечения, однако еще не готова для общения с прессой
Об этом говорится в заявлении Скрипаль, выпущенном от ее имени британской полицией. Юлия Скрипаль сообщает, что пока не намерена прибегать к консульской поддержке России. По ее словам, она сама свяжется с российскими дипломатами, если передумает. Она также попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней. Где сейчас она находится, Юлия Скрипаль не уточняет. Между тем, посольство России в Лондоне выражает сомнения в подлинности заявлений Юлии Скрипаль, опубликованных от ее имени Скотленд-Ярдом.
Комментарии3
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arye_11 12 апреля 2018 | 06:23
Юлия Скрипаль сделала заявление.
1. Сестру Викторию видеть не хочу.
2. В консульской поддержке России не нуждаюсь.
3. В Россию возвращаться не хочу
4. С прессой общаться не желаю.
В данный момент она находится на территории британской военной базы под защитой правительства Британии и передает "далекой Родине" пламенный привет.
estamp 12 апреля 2018 | 06:36
arye_11: Юлия Скрипаль сделала заявление.
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Учись читать и думать. Не Юлия Скрипаль, а британская полиция. При этом еще неделю назад Юля по телефону была весьма бодра. Т.е. нично не мешало показать хотя бы видео ее заявления, но личного. Т.е. заявления нет.
venya_duplo 12 апреля 2018 | 06:26
А недавно заявляли, что Юлька пляшет и поёт
Пиликает на скрипке и дарит всем улыбки!
А ещё заявляли, что их с папенькой переместят в самый центр демократии - солнечный Пиндостан!
Видно у англоссуксов не всё сраслось раз такие пошли заявы!