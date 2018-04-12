Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор Алексею Улюкаеву.
Бывший министр экономического развития осужден за получение взятки в $2 млн. и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, на заседание 62-лентий Улюкаев будет доставлен из СИЗО. Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы «Роснефти» и ФСБ.
Комментарии2
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prof57 12 апреля 2018 | 05:37
Отправить его в Китай - пусть там его расстреляют. В Китае не страдают ложным гуманизмом по отношению к коррупционерам....
ha12raz 12 апреля 2018 | 06:02
В канцелярию Сечина надо обращаться, при чем тут какой то Мосгорсуд.