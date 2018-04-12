Российское посольство в Лондоне сомневается в подлинности заявлений Юлии Скрипаль.
Они от имени россиянки распространяются Скотленд-Ярдом. Как говорится на сайте посольства, тексты явно составлены таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром. В российском посольстве удивлены, что обращения не зачитывается на камеру самой Юлией. Российские дипломаты потребовали от британской стороны предъявить «наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы».
Комментарии10
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mjau 12 апреля 2018 | 05:16
В Англии ее пытали, а в Абугрейбе допытают...
igorrrpadlowitchs 12 апреля 2018 | 05:31
mjau: путинская россия - обитель лжи!
gruzin12 12 апреля 2018 | 05:39
igorrrpadlowitchs: Ты ещё живой? А то мы по тебе уже поминки справили!
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:34
Посольство РФ в Лондоне днём и ночью пытается добить Юлию и его отца..Видимо, в Москве недовольны результатом покушения.
ostapbey 12 апреля 2018 | 05:46
А "маркадер" не колется? Замучился Кремль неизвестностью..?
То ли за здравие, а то и за упокой его пора.
За неисполнение задания..
anatolr 12 апреля 2018 | 05:54
Облажавшиеся шпионы и диверсанты прилагают нечеловеческие усилия, чтобы отмазаться. Бросили все силы, чтобы хоть что-то разузнать. Небензя, посол в Англии, консульские работники, неизвестно откуда всплывшая племянница. Шендеровича на ТВ не пускают, а ей, вместе с ее "дикими" версиями и неумными требованиями - зелёная улица.
Если кто-то из Скрипалей выжил, то у рашко-говняшковцев (#цитата) сильно осложняется ситуация:
1. Яд, благодаря умелым действиям медиков и спецслужб, не достиг цели.
2. Живые свидетели могут дать показания в суде.
3. Наверняка следователи имеют в своем распоряжении видеозаписи с подозрительными действиями вокруг Скрипалей. Кто-то же яд доставил в зону поражения.
4. Яд идентифицировали, привлекли международных экспертов.
5. Англичане явно собирают материалы для суда.
6. Уж очень генерализованная реакция мирового сообщества. Я не припомню, когда еще много стран, вполне согласованно, высылали такое количество дипломатов.
7. И самое главное - Рашке-говняшке (#цитата), вместе с её несменяемым лидером, никто не верит!!!
Пара-тройка анекдотов:
1. - Боря, что у вас происходит? Ваша теща уже третий раз за этот месяц отравилась грибами!
- Ой, это все ее проклятый склероз: она готовит для меня, а потом забывает и сама пробует!
2. Чтобы отомстить Великобритании за обвинения в отравлении Скрипаля, в России запретят произносить фразу — London is the capital of Great Britain.
3. Цель отравления Скрипаля очевидна - чтобы на ЧМ 2018 приехало поменьше сильных сборных и мы наконец победили.
Anatoлий - смешливый сосед Госдепа
anna20869 12 апреля 2018 | 05:57
По себе судят, мы например ни разу не видели ту же Людмилу путину после развода ни на камеру, ни живьем.
mobile_actor 12 апреля 2018 | 06:00
Такое впечатление, что российский посол - саботажник, преднамеренно старающийся представить Россию в идиотском виде.
anna20869 12 апреля 2018 | 06:04
Молодцы, мелкобританцы, сейчас такая активность вокруг скрипалей, что потихоньку засветятся все спящие кремлекроты в попытке прояснить хоть какие то детали.
vaka257 12 апреля 2018 | 06:04
Российское посольство в Лондоне сомневается в подлинности заявлений Юлии Скрипаль.
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Российские дипломаты судят по себе...