ОЗХО завершила изучение инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Выводы переданы Великобритании. Как пишет DAILY MAIL со ссылкой на британский МИД, сегодня же выводы по Солсбери будут направлены всем странам-членам организации, в том числе и России. Краткое изложение своего доклада ОЗХО выложит в открытый доступ в 14.00 по Москве.