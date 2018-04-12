«Кувейтские авиалинии» приостановили полеты в столицу Ливана Бейрут.

Это связано с угрозами Дональда Трампа нанести удары по соседней с Ливаном Сирии. В компании пояснили, что решение принято после получения соответствующих предупреждений от властей Кипра, согласно которым использование воздушного пространства Ливана может быть связано с угрозой безопасности полетов.