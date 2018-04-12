Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе.
Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки. На одном сфотографирован причал с пришвартованными боевыми кораблями, включая фрегат Адмирал Григорович и две подводные лодки класса «Варшавянка». На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что отряд, за исключением одной субмарины, покинул порт. Компания утверждает, что корабли выведены в море из-за вероятных обстрелов Сирии странами Запада.
Комментарии23
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danko1 12 апреля 2018 | 05:14
А Путин 3 раза врал о полном выводе войск.
Ну и кто больше пургу несет, он или Песков по его команде?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:15
Правильно..От греха подальше! Шутки кончились.
cheburashkache 12 апреля 2018 | 05:24
opiatnovyi63: Уважаемый комментатор, наверное, считает что боевые корабли при угрозе нападения должны оставаться в порту, встав бортами друг к другу, лишившись возможности маневра, а их команды нарисовать на палубах мишени для того чтобы стать максимально уязвимыми для противника?
snips 12 апреля 2018 | 05:30
cheburashkache: рашка уже ноет - дайте координаты удара .. ссыт шо потопят на рейде ?
inspector15 12 апреля 2018 | 05:41
cheburashkache: Нет. Они шустро бегают по морю, уворачиваясь от сверхзвуковых ракет. А если не успевают, то заныривают! Мишени не рисуют, а красят корабли в цвет моря: ракеты тупые, принимают их за крупных рыбешек и летят рыскать дальше! Короче, комментатор! Они одинаково уязвимы и в порту, и в море. Их спасает только противоракетная оборона.
cheburashkache 12 апреля 2018 | 05:56
inspector15: Уважаемый комментатор считает что корабли воюют на базах, или все-таки уважаемый комментатор готов допустить такое куръезное предположение что по какому-то недосмотру их все-таки построили для боевых действий в открытом море?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:54
cheburashkache: Не надо нервничать..Никто не собирается на российские корабли..Какой смысл ? Да и Россия не собирается воевать с США из-за мясника Асада, который, кстати, уже ничего не решает в своей стране....За него всё решают РФ,Иран и Турция
cheburashkache 12 апреля 2018 | 06:09
opiatnovyi63: Уважаемый комментатор почему-то решил что я нервничаю. Ну и с чего же я, должен нервничать? США готовят удар по армии суверенной страны находящейся на своей территории, при этом оказывая неоценимую услугу ИГИЛ-у и разным прочим умеренным и неумеренным оппозиционерам. За 70 якобы умервшленных, якобы химическим оружием, якобы мирных сирийцев, готовы поубивать во сколько раз больше этих же самых сирийцев - в 10, 100, 1000? Да какое же тут нервничанье? Пусть сирийцы заплатят 10, 100, 1000 кратно за смерть сирийца? Ни одна слезинка ребенка не останется безнаказанной! Пусть за нее 10, 100, 1000 детей отрыдает по полной. Правильно, уважаемая американская прокладка?
chernyij 12 апреля 2018 | 05:18
То есть там был всего один корабль и две подлодки? Или я неправильно понимаю новость?
ts 12 апреля 2018 | 05:21
Затевается войнушка... Затягиваем пояса...
sergirusso 12 апреля 2018 | 05:21
Обделался Плешак...
leomosk16 12 апреля 2018 | 05:25
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Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.
В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.
Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10.00 до 18.00 по московскому времени.
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» — фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.///
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:49
leomosk16: Это что, новый мультик Минобороны РФ?
sasha2011 12 апреля 2018 | 05:30
Ну и правильно сделали.
Нечего подставляться ради какого-то козла, который давно должен был взять жену и детей и уехать в Англию, где он учился. Ну не вышло из него президента, вернулся бы во врачи.
Даже и переквалифицироваться в управдомы не пришлось бы.
kanym 12 апреля 2018 | 06:00
sasha2011: Да и пуйлу давно пора вернуться в таксисты.
monterado_ancona_marche 12 апреля 2018 | 05:37
Вышли на учения корабли.
Одна из целей учебных стрельб боевыми - американский эсминец Дональд Кук и британские ВВС на Кипре...))
sergirusso 12 апреля 2018 | 05:42
monterado_ancona_marche: Да, в компьютерную мультяшную игру, баганутую правда(в Сколково делали). А в реале отсидятся в гальюне, гдн Рашке самое место.
sergirusso 12 апреля 2018 | 05:48
Если США применят военную силу в отношении Сирии, ВКС России будут сбивать американские ракеты и нанесут ответный удар по их носителям. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин в интервью телеканалу «Аль-Манар». Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня...
realtor_igor 12 апреля 2018 | 05:59
sergirusso: Не будет этого. Постоят в сторонке. Потом, возьмут кусочек Сирии, который разрешат взять победители.
kanym 12 апреля 2018 | 06:08
sergirusso: Посол, очевидно, как и весь МИД, дебил. Сбить ракету американцев над Сирией, это ничего! А ударить по источнику пуска, который является территорией США, это напасть на Америку, без объявления войны. Тем более американцы объявили, что будут бить по Асаду, т.е. ребятки отойдите в сторонку. Пересидент заявлял, что войска выведены. Да, кстати, сколько раз? Кто пургу несёт, он или письков?
tararabumbia 12 апреля 2018 | 05:50
Вывели на боевые позиции. Дональду Куку в жопу вдарить торпедой из-под воды)
realtor_igor 12 апреля 2018 | 05:54
Драпанули!
alger 12 апреля 2018 | 06:02
а где Кузя, самое время дымовую завесу ставить, шоб те кляты томагавки ослепли