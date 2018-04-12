Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в сирийском Тартусе.

Об этом сообщает компания Image satellite international, которая публикует соответствующие спутниковые снимки. На одном сфотографирован причал с пришвартованными боевыми кораблями, включая фрегат Адмирал Григорович и две подводные лодки класса «Варшавянка». На втором кадре, датированным 11 апреля, видно, что отряд, за исключением одной субмарины, покинул порт. Компания утверждает, что корабли выведены в море из-за вероятных обстрелов Сирии странами Запада.