Z Архив новостей новости
5 5 6 376
05:05, 12 апреля 2018

Британский премьер Тереза Мэй сегодня проведет совещание своего кабинета.

Как сообщили РИА в офисе премьера, предстоит обсудить возможное военное вмешательство в Сирии. По сведениям «Дейли Телеграф», удар по правительственным силам в Сирии может быть нанесен сегодня вечером. Издание также сообщает, что Мэй приказала британским субмаринам выдвинуться к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

doc9_vikt 12 апреля 2018 | 05:16

И шо вы думаете? Трамп предоставил ей доказательства химатаки? Или сказал "Слыш, старая, ты что там совсем попухла? Я за тебя вписался, так что подрывай свою тощую задницу и вперед...".

prade 12 апреля 2018 | 05:29

doc9_vikt: Асад стал причиной войны в Сирии. Мог бы уйти и таким образом остановить гражданскую войну в стране. Но он стал убивать оппозицию, используя старую формулу "Нет человека - нет проблемы". Значит, пора его убрать. Что же касается Вашего вопроса: нет разницы, каким газом людей травили в сирийской Думе. Вопрос в том, что людей травили. А преступника надо наказать. В Кремле хотели не расследовать химическую атаку, а начинать волокиту в ООН, но у них не получилось. Ну и слава Богу.

opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:32

doc9_vikt: Асад уже всех достал, но не только химией, а безжалостным уничтожением своего народа , включая детей и женщин.Сколько ЭТО можно терпеть , более того , поощрять убийства ни в чём невинных граждан Сирии?

emoss 12 апреля 2018 | 05:43

Асад тут вообще как бы ни при чем....Всем прекрасно понятно, этотудар по имиджу Путина.
Удар, который роняет авторитет этого человека ниже плинтуса.
Путин уже дал команду вывести корабли из Тартус, якобы для учений.
Намсамом деле это бегство. Все окончилось большим позором. Путина уже не боятся, его презирают. Был бы офицером, пустил бы себе пулю в лоб. Но... это не про него.
Нам и дальше будут втирать про стабильность и величие страны, которое мы достигли благодаря гениальности этого правителя. А он уже спрятался в бункере...
Где Путин на самом деле? Где главнокомандующий? Он уже вроде как заговорил о мирном решении этой конфликтной ситуации? Заднюю включил? А как же ракеты на ядерном топливе, неуловимые , незаметные? Как же лазеры, сбивающие все самолеты, где чудо оружие, которое остановит Трампа и компанию????

begly_ 12 апреля 2018 | 06:00

Асаду приготовиться! Путин следующий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 7145 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 186 6 13865 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов не исключил вероятности военного столкновения России и США Москва, по его словам, адекватно ответит в случае нанесения Вашингтоном и его союзниками ударов по Сирии…

5 174 6 28349
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 195 6 16095 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 103 6 9554 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Новости

Путин призвал руководство Израиля воздерживаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в Сирии Российский лидер побеседовал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху по телефону, как отмечает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Израиля…

5 70 6 6506
Новости

Пентагон обеспокоен тем, что при ударах по Сирии могут пострадать российские военные Власти США опасаются конфронтации непосредственно между Вашингтоном и Москвой…

5 111 6 10411
Новости

Премьер Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать участие Лондона в ударе по Сирии без согласия парламента Об этом со ссылкой на источники сообщает Би-Би-Си…

5 91 6 8538
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 310 6 30925 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Россия призывает США отказаться от их планов по Сирии Как заявил постперд России при ООН Василий Небензя, мир может оказаться на пороге тяжелых и печальных событий…

5 69 6 6873
Новости

Военные США, по некоторым данным, опасаются ударить по военнослужащим РФ в случае применения силы против Дамаска При этом Вашингтон все-таки может задействовать в ходе операции не только ракеты, но и самолеты, пишет пресса…

5 63 6 6390
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11846 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14658 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 111 6 11957 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Новости

Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту Он произошел еще до столкновения с землей…

5 92 6 28004
Новости

Россия будет продвигать в мире положительную, устремленную в будущее повестку дня, — заявил президент Владимир Путин На церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств, президент также сказал, что «обстановка в мире становится все более хаотичной»...

5 99 6 11091

Популярное за неделю

Новости

В США поднят в  воздух так называемый самолет «судного дня» Согласно этим данным, воздушное судно находится над штатом Индиана…

5 161 6 186350
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 168 6 188756 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 83 6 27199 06.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Два людоеда в одной упряжке Представим, что Гитлер в начале 41 года оказался чуть более адекватен и — не напал на Советский союз. А напротив — убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию…

5 782 6 265656 06.04
Kсталин, гитлер, общество, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

«РУСАЛ» и русалка Россияне почувствуют что-то и реально что-то поймут, только когда к ним постучат в дверь, буквально залезут в кошелек, выкопают в огороде банку с мятыми купюрами или переворошат шкаф с бельем…

5 295 6 129251 09.04
8читать ;смотреть
Kбизнес, рф, государство, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6878340
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3400809

Сегодня в эфире