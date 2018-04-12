Британский премьер Тереза Мэй сегодня проведет совещание своего кабинета.
Как сообщили РИА в офисе премьера, предстоит обсудить возможное военное вмешательство в Сирии. По сведениям «Дейли Телеграф», удар по правительственным силам в Сирии может быть нанесен сегодня вечером. Издание также сообщает, что Мэй приказала британским субмаринам выдвинуться к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.
Комментарии5
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doc9_vikt 12 апреля 2018 | 05:16
И шо вы думаете? Трамп предоставил ей доказательства химатаки? Или сказал "Слыш, старая, ты что там совсем попухла? Я за тебя вписался, так что подрывай свою тощую задницу и вперед...".
prade 12 апреля 2018 | 05:29
doc9_vikt: Асад стал причиной войны в Сирии. Мог бы уйти и таким образом остановить гражданскую войну в стране. Но он стал убивать оппозицию, используя старую формулу "Нет человека - нет проблемы". Значит, пора его убрать. Что же касается Вашего вопроса: нет разницы, каким газом людей травили в сирийской Думе. Вопрос в том, что людей травили. А преступника надо наказать. В Кремле хотели не расследовать химическую атаку, а начинать волокиту в ООН, но у них не получилось. Ну и слава Богу.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 05:32
doc9_vikt: Асад уже всех достал, но не только химией, а безжалостным уничтожением своего народа , включая детей и женщин.Сколько ЭТО можно терпеть , более того , поощрять убийства ни в чём невинных граждан Сирии?
emoss 12 апреля 2018 | 05:43
Асад тут вообще как бы ни при чем....Всем прекрасно понятно, этотудар по имиджу Путина.
Удар, который роняет авторитет этого человека ниже плинтуса.
Путин уже дал команду вывести корабли из Тартус, якобы для учений.
Намсамом деле это бегство. Все окончилось большим позором. Путина уже не боятся, его презирают. Был бы офицером, пустил бы себе пулю в лоб. Но... это не про него.
Нам и дальше будут втирать про стабильность и величие страны, которое мы достигли благодаря гениальности этого правителя. А он уже спрятался в бункере...
Где Путин на самом деле? Где главнокомандующий? Он уже вроде как заговорил о мирном решении этой конфликтной ситуации? Заднюю включил? А как же ракеты на ядерном топливе, неуловимые , незаметные? Как же лазеры, сбивающие все самолеты, где чудо оружие, которое остановит Трампа и компанию????
begly_ 12 апреля 2018 | 06:00
Асаду приготовиться! Путин следующий.