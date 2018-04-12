Британский премьер Тереза Мэй сегодня проведет совещание своего кабинета.

Как сообщили РИА в офисе премьера, предстоит обсудить возможное военное вмешательство в Сирии. По сведениям «Дейли Телеграф», удар по правительственным силам в Сирии может быть нанесен сегодня вечером. Издание также сообщает, что Мэй приказала британским субмаринам выдвинуться к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.