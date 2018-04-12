Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, американская администрация продолжает рассматривать различные варианты, в том числе и не связанные с ракетным ударом. В тоже время, по словам Сандерс, Трамп по прежнему считает что Сирия и Россия ответственны за химатаку в Думе.
Комментарии5
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vvietham 12 апреля 2018 | 05:21
Удар по Шайрату уже показал, что стоит это ржавое амер. железо
Трамп не дурак, после очередной взбучки у США совсем не останется покупателей на их оружие
да и ответка прилетит на сверхзвуке
в ответ на бесполезные томагавки, армады Ту-22М3 взлетев из Моздока отстреляются сверхзвуковыми Х-32 из под прикрытия С-400 с расстояния в 600-1000 км по всему, что плавает с амер. флагом
Один Ту-22М несет три Х-32 (приняты на вооружение 2016г) или три тонны обычной взрывчатки (3 мегатонны если нужно топить АУГ), которых с лихвой хватит, чтобы испарить амер. фрегат типа Дональд Кук
https://goo.gl/hqT9CY
Если кто не знает: X-32 обладает абсолютными средствами прорыва ПРО класса Aegis, оснащённой новейшими амер. ракетами Standard Missile 6
т.к.
1) Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров, что выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО США на 7 км
2) скорость X-32 вдвое превосходит допустимую максимальную скорость SM-6 для аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду
3) X-32 на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании (стандартное средство прорыва ПРО против многих РЛС не включающих в свой угол обзора объекты прямо над собой)
4) многочастотная РЛС у X-32 обладает повышенной устойчивостью к современным РЭБ
По мнению самих американцев вероятность поражения Иджис с SM-6 ракеты X-32 не более 5-8%.
serge_moro 12 апреля 2018 | 05:49
vvietham: Он проснулся в поту.,и пытался восстановить в памяти сон,который ему снился. А снилось ему,что он одержал убедительную победу в Сирии .
Америкосы испугались его мультиков и решили уйти по-доброму из Средиземного моря. Весь кремлевский бомоннд торжествовал победу и подымал тосты за лучшее российское оружие,которое побеждает без всякого использования .Просто громким именем-оружие от России ,от Путина разбивает любого врага..Когда американцы увидели авианосец ''Адмирал Кузнецов'' , до них дошло ,что его называют Кузей . А раз он Кузя,значит прямой родственник Кузькиной матери . Зачем же америкосам иметь дело с матерью Кузи,зная,что о ней упоминал еще Хрущев 57 лет назад .
.Путину Госдура и Матвиенко присвоили звание генералиссимуса России за выдающееся руководство боевыми действиями в мультфильмах, и на каналах российского телевидиния. Враг капитулировал и убрался восвояси к себе за океан. Санкции все отменены и Путин вошел при жизни в историю на равне с генералиссимусами Суворовым и Сталиным. Через 30 лет он становится первый триллионер в мире и наслаждается своим величием,и богатством . Но,вдруг в конце его сна появилась оппозиция с лицами Немцова,Политковской,Литвиненко.Все они несут здоровый плакат,где написанo -Путин -мафиозилиссимус .И хозяин проснулся мгновенно от необычного,резкого сочетания этого слова.
Зашел его главный помощник и сказал,чтоТрамп прислал предупреждение , куда он будет наносить удары и чтобы вся русская армада убралась с этого места в течение 12часов. Путин тяжело вздохнул и очередной раз выполнил приказ рыжего президента,которому он помог прийти к власти в США.
igorrrpadlowitchs 12 апреля 2018 | 05:49
vvietham: умный человек может всегда отменить решение бить морду гопнику и дураку, которым является рашка, а создать такие условия , когда этот дурак и гопник по своей же тупости сам себе расквасит рожу!
passanger 12 апреля 2018 | 05:52
Мне бы все же очень хотелось, чтобы Б.Нетаньяху, как наиболее опытный лидер и в основе своей человек военный(наиболее лично мне симпатичный,особенно в сравнении с другими лидерами Запада),понимающий прекрасно что к чему в данных обстоятельствах, проявил себя с лучшей стороны и сделал все от него лично зависящее дабы ситуация не пошла по самому плохому сценарию и не перетекла в большую войну. Израиль это воюющая страна мечтающая в целом о долгожданном мире(пусть и далеком во времени), а не о еще большей войне и насколько мне известно Нетаньяху, несмотря на свои порой скорее ястребиные заявления, искренне желает мира своей стране, а не новой войны. Трамп в значительной мере взрослый ребенок и Нетаньяху может стать
(если уже не стал) для него прекрасным взрослым мудрым дядей, который одним своим словом направит его в одну или в другую сторону.
needroid 12 апреля 2018 | 06:08
Трамп до сих пор не решился отправить мир в пекло? Штаты об этом мечтают при любом презике. И вот - очередной шанс получить ответный ядерный удар. Чего медлят?