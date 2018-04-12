В Японии задержан полицейский, застреливший своего напарника и скрывшийся с места преступления.
Как предает Эн-эйч-кей, беспрецедентный для японской полиции инцидент произошел в городе Хиконэ. 19-летний полицейский выстрелил несколько раз в 41-летнего напарника. Японская полиция преследовала преступника всю ночь. На допросе он признался, что выстрелил в отместку за издевательства. В Японии даже вооруженные служебным оружием полицейские при задержании преступников практически никогда его не применяют.
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