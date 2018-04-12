Группировка, поддерживающая ИГИЛ, угрожает терактами на чемпионате мира по футболу.
На постеры группировки обратила внимание организация SITE. В серии постеров содержатся рекомендации террористам-одиночкам. На одном из постеров содержится угроза Владимиру Путину «за убийства мусульман» в Сирии. Название организации не уточняется.
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