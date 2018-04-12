Concord Management Евгения Пригожина наняла адвокатов для защиты от обвинений во вмешательстве в выборы в США
. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером. В пресс-службе компании Concord РИА подтвердили, что для защиты своих интересов заключили договор с международной юридической фирмой Reed Smith,
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