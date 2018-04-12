ОЗХО завершила изучение инцидента с отравлением Скрипалей в Солсбери.
Выводы переданы Великобритании. Как пишет DAILY MAIL со ссылкой на британский МИД, сегодня же выводы по Солсбери будут направлены всем странам-членам организации, в том числе и России. Краткое изложение своего доклада ОЗХО выложит в открытый доступ в 14.00 по Москве.
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