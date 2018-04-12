Великобритания готовится к воздушному удару по Сирии с  базы Акротири на Кипре.

По сведениям The Times, британские самолеты там приведены в состояние полной боевой готовности и выведены на взлетные полосы. По словам собеседника издания, речь идет о восьми бомбардировщиках Panavia Tornado с крылатыми ракетами. Лондон также направил к берегам Сирии свои корабли, включая эсминец Duncan, оснащенный зенитным ракетным комплексом и противокорабельными крылатыми ракетами.