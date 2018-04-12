Россия рассчитывает получить от Пентагона координаты целей в Сирии, по которым планируются нанести удар.

Об этом пишет Ъ со ссылкой на источники в российских военных структурах. Как пишет издание, в Москве хотят исключить «даже теоретическую возможность» гибели российских военных, так как офицеры Минобороны дислоцированы на нескольких десятках сирийских объектов. Собеседники «Коммерсанта» также рассказали, что Россия ведет круглосуточный мониторинг обстановки в Средиземноморье. В том числе отслеживаются все перемещения американского эсминца Donald Cook с ракетами «Томагавк» на борту.