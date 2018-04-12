Россия рассчитывает получить от Пентагона координаты целей в Сирии, по которым планируются нанести удар.
Об этом пишет Ъ со ссылкой на источники в российских военных структурах. Как пишет издание, в Москве хотят исключить «даже теоретическую возможность» гибели российских военных, так как офицеры Минобороны дислоцированы на нескольких десятках сирийских объектов. Собеседники «Коммерсанта» также рассказали, что Россия ведет круглосуточный мониторинг обстановки в Средиземноморье. В том числе отслеживаются все перемещения американского эсминца Donald Cook с ракетами «Томагавк» на борту.
Комментарии2
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denobenen 12 апреля 2018 | 04:27
Мы же ракеты собирались перехватывать - а теперь в кусты что ли?
Проще сразу нашим военным спросить Пентагон, где наверняка бомбить не будут, что бы исключить "даже теоретическую возможность". Защитники Асада блин.
us101 12 апреля 2018 | 04:28
У меня для русских есть более надёжный вариант, пусть они передадут Пентагону все координаты своих войск и агентов. Для полной безопасности российских военных и агентов, надо передать кооринаты не только по Сирии, но и в остальных горячих точках планеты.