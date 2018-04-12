Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии.
Как сообщила пресс-секретрь Белого дома Сара Сандерс, президент продолжает рассматривать варианты ответа на химатаку в сирийской Думе.
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Как сообщила пресс-секретрь Белого дома Сара Сандерс, президент продолжает рассматривать варианты ответа на химатаку в сирийской Думе.
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