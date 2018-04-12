Почти тысяча человек была казнена в мире в прошлом году.

Как говорится в докладе Amnesty International, это на 4% меньше, чем годом ранее. При этом 22 тысячи человек ждут исполнения смертных приговоров в разных странах. Более половины от всех зафиксированных казней было проведено в Иране. В этой стране вместе с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном приведено в исполнение 84% от общего числа всех смертных приговоров.