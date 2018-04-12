Почти тысяча человек была казнена в мире в прошлом году.
Как говорится в докладе Amnesty International, это на 4% меньше, чем годом ранее. При этом 22 тысячи человек ждут исполнения смертных приговоров в разных странах. Более половины от всех зафиксированных казней было проведено в Иране. В этой стране вместе с Саудовской Аравией, Ираком и Пакистаном приведено в исполнение 84% от общего числа всех смертных приговоров.
Комментарии3
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begly_ 12 апреля 2018 | 03:20
Ислам..,гуманность.., человеколюбие..
condor00 12 апреля 2018 | 03:58
begly_: Дело не в религии и не, к слову, в соседе, живущему так, как ему заблагорассудится. А в вере человека, которая на сей день на всём белом свете является единственной правдой: человек верит в себя или не верит.
prof57 12 апреля 2018 | 04:00
А это как? Полицейские США только в 2016 году застрелили в силу различных обстоятельств 491 человека, что превышает аналогичный показатель за прошлый год. ... Напомним, что только в марте 2015 года американская полиция убила 111 человек.