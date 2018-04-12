Число жертв аварии автобуса с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос» выросло до 16 человек.
Как передает Си-би-си, от полученных травм в больнице скончалась 25-летняя физиотерапевт команды. Девушка перенесла две операции, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Авария произошла 6 апреля. Тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Всего в нем находились 29 человек. 14 погибли на месте, столько же были госпитализированы.
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