Число жертв аварии автобуса с юниорской хоккейной командой «Гумбольт Бронкос» выросло до 16 человек.

Как передает Си-би-си, от полученных травм в больнице скончалась 25-летняя физиотерапевт команды. Девушка перенесла две операции, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Авария произошла 6 апреля. Тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Всего в нем находились 29 человек. 14 погибли на месте, столько же были госпитализированы.