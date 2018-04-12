Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на  приговор Алексею Улюкаеву.

Бывший министр экономического развития осужден за получение взятки в $2 млн. и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда, на заседание 62-лентий Улюкаев будет доставлен из СИЗО. Свою вину Улюкаев не признает и настаивает на провокации со стороны главы «Роснефти» и ФСБ.