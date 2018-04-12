Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео сегодня выступит на слушаниях в Сенате.
По сведениям Ассошиэйтед Пресс, в Комитете по иностранным делам он заявит об ужесточении политики США в отношении России.
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По сведениям Ассошиэйтед Пресс, в Комитете по иностранным делам он заявит об ужесточении политики США в отношении России.
Комментарии1
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opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 03:22
Куда ещё жестче! Вождь уже и так обделался несколько раз..