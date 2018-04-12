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03:04, 12 апреля 2018

Удар по Сирии может быть нанесен уже сегодня вечером.

По сведениям TELEGRAPH, британский премьер Тереза Мэй созвала срочное совещание кабинета министров. Издание пишет, что Мэй уже отдала приказ направить британские подлодки на  расстояние ракетного удара по Сирии.

Комментарии

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begly_ 12 апреля 2018 | 03:16

Будет нанесен уже сегодня. Достаточно было времени, чтобы русские убежали из зоны боевых действий.

vvietham 12 апреля 2018 | 03:18

Удар по Шайрату уже показал, что стоит это ржавое амер. железо

думаю Трамп не дурак, после очередной взбучуи у США совсем не останется покупателей на их оружие

aantipov067 12 апреля 2018 | 03:50

vvietham: \\\думаю Трамп не дурак, после очередной взбучуи у США...\\\

Ваша главная ошибка заключается в том, что Вы "думаете".
Не делайте этого. Совершенно очевидно, что дальнейшая нагрузка на мозжечок, негативно отразиться на выполнении основных функциях организма.
Думать, это не Ваше.

vvietham 12 апреля 2018 | 04:10

Истерите :)

Оно и понятно.

Т.к. в ответ бесполезные томагавки армады Ту-22М взлетев из Моздока отстреляются сверхзвуковыми Х-32 из под прикрытия С-400 с расстояния в 600-1000 км по всему, что плавает с амер. флагом

Один Ту-22М несет три Х-32 или три тонны обычной взрывчатки (3 мегатонны если нужно топить АУГ), которых с лихвой хватит, чтобы испарить амер. фрегат типа Дональд Кук

Если кто не знает: X-32 обладает абсолютными средствами прорыва ПРО класса Aegis, оснащённой новейшими амер. ракетами Standard Missile 6

т.к.

1) Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров, что выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО США на 7 км

2) скорость X-32 вдвое превосходит допустимую максимальную скорость SM-6 для аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду

3) X-32 на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании (стандартное средство прорыва ПРО против многих РЛС не включающих в свой угол обзора объекты прямо над собой)

4) многочастотная РЛС у X-32 обладает повышенной устойчивостью к современным РЭБ

По мнению самих американцев вероятность поражения Иджис с SM-6 ракеты X-22 не более 5-8%.

niknik 12 апреля 2018 | 03:19

Зрители уже заждались, если честно. Главное до ядерных ракет не добраться, а так интересно будет узнать - кто на самом деле сильнее в военном отношении. Ждем...

emoss 12 апреля 2018 | 03:27

niknik: кто сильнее и так ясно. Иначе бы российские корабли не вывели из Тартус. Главнюк, по некоторым сведениям укрылся в бункере. Вообще-то , Россия рискует окончательно потерять лицо в мировом сообществе, если в течении ближайших 48 часов сама предложит уступки по Асаду. Вероятнее всего, Асаду предложат добровольную отставку с отъездом в Иран или Россию, с сохранением жизни . Ждём-с. Другого выхода у КРЕМЛЯ уже нет.

realtor_igor 12 апреля 2018 | 03:32

emoss: Как один маленький рекламный ролик может изменить мир... Какая прелесть.

niknik 12 апреля 2018 | 03:36

emoss: Просто не говорите "гоп" пока не перепрыгнете. Путин сейчас в роли загнанного зверя в клетке, а он как известно очень опасен. Поэтому жду сюрпризов от него.
Ну а если не удивит - ну значит не удивит и тьфу на него тогда и всю его свору...

stalin_vsegda_zhiv 12 апреля 2018 | 03:28

Пишут, что по спутниковым снимкам наши корабли уже выведены с базы Тартус и наверняка уже заняли боевые порядки, приведены в полную боевую готовность, как и системы РЭБ. Поэтому скорее всего все же не решатся напасть. Ведь в случае попадания по нашим военным, мы имеем полное право уничтожить нападающих ответным огнем. А как летают их старые Томагавки уже давно известно. К тому же можно и слегка подставиться, чтобы был повод. Вариантов масса и все это может стать неприятным сюрпризом для США, привыкших обстреливать тех, кто им не может ничем ответить.

lager23 12 апреля 2018 | 03:30

niknik: ничего нового не будет....как при «войне судного дня» генералы будут бегать подпрыгивая и причитать «Как же так..?» (это когда Израиль одним махом уничтожил советские позиции ПВО Сирии)

vvietham 12 апреля 2018 | 03:37

lager23: Израиль одним махом

сейчас Израиль уже дальше Ливана боится залетать, после того как сирийцы играючи сбили Ф-16и Суфра

в перспективе, если Израиль не замирится с Ираном, иранские Х-55 с дальностью полета в 2500 км. добьют на аэродромах остатки израильских ВВС

lager23 12 апреля 2018 | 03:42

vvietham: не буду спорить...время нас рассудит, не правда ли?

vvietham 12 апреля 2018 | 04:16

lager23:

боюсь времени у кого-то совсем немного осталось https://goo.gl/DFaVBZ

и самое главное Иран тут будет совсем не причем

https://www.youtube.com/watch?v=73nRhGIwrKM

vvietham 12 апреля 2018 | 03:34

niknik: Ждем...

дождутся... Калибров по базам карбатов

и все в соответствии с международным правом

velbkeirf1 12 апреля 2018 | 04:04

Удар по Сирии может быть нанесен уже сегодня вечером\\\\\\\\\\
или последний день Помпео?

stanislav1975 12 апреля 2018 | 04:21

Надо Асада вывозить. Каддафа и Хуссейна тоже нужно было вывезти. И Милошевича. И открыть зоопарк беглых диктаторов. А, ну и Януковича туда. Показывать за деньги.

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