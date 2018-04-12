Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии.
Как сообщила пресс-секретрь Белого дома Сара Сандерс, президент продолжает рассматривать варианты ответа на химатаку в сирийской Думе. Сегодня же Трамп обсудил возможные действия в Сирии с президентом Турции.
Комментарии6
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vvietham 12 апреля 2018 | 03:15
Томагавки тихоходные мишени для российских средств ПВО, особенно при полете над морем
их можно сбивать даже пушечным огнем истребителей начала 50-ых годов
stalin_vsegda_zhiv 12 апреля 2018 | 03:23
Скорее всего не решатся напасть. Ведь в случае попадания по нашим военным, мы имеем полное право уничтожить нападающих ответным огнем. А как летают их старые Томагавки уже давно известно. К тому же можно и слегка подставиться, чтобы был повод. Вариантов масса и все это может стать неприятным сюрпризом для США, привыкших обстреливать тех, кто им не может ничем ответить.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 03:29
stalin_vsegda_zhiv: А почему по нашим военным? Мы , что, оккупировали Сирию или "присоединили" её по результатам "референдума"? Почему наши военные должны погибать за мясника Асада и его клан?
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 03:31
vvietham: Тихоходные, но в то же время низколетящие , поэтому их трудно сбить..
vvietham 12 апреля 2018 | 03:58
opiatnovyi63: в то же время низколетящие
не настолько низколетеяще, как наши ПКР типа Гранит или Москит, поэтому их будут сбивать как на учениях
а вот ответ армады Ту-22М взлетев из Моздока отстреляются сверхзвуковой Х-32 из под прикрытия С-400 с расстояния в 600-1000 км по всему, что плавает с амер. флагом
Один Ту-22М несет три Х-32 или три тонны обычной взрывчатки (3 мегатонны если нужно топить АУГ), которых с лихвой хватит, чтобы испарить амер. фрегат типа Дональд Кук
Если кто не знает: X-32 обладает абсолютными средствами прорыва ПРО класса Aegis, оснащённой новейшими амер. ракетами Standard Missile 6
т.к.
1) Х-32 летит к цели с потолком около 40 километров, что выше высоты действия самой совершенной корабельной ПРО США на 7 км
2) скорость X-32 вдвое превосходит допустимую максимальную скорость SM-6 для аэродинамических целей: 1500 против 800 метров в секунду
3) X-32 на завершающем участке атакует цель в крутом пикировании (стандартное средство прорыва ПРО против многих РЛС не включающих в свой угол обзора объекты прямо над собой)
4) многочастотная РЛС у X-32 обладает повышенной устойчивостью к современным РЭБ
По мнению самих американцев вероятность поражения Иджис с SM-6 ракеты X-22 не более 5-8%.
opiatnovyi63 12 апреля 2018 | 03:27
Эрдоган уже переметнулся ? Или выжидает?