В Хабаровском крае сегодня день траура по погибшим в катастрофе вертолета Ми-8.
Накануне при выполнении учебного полета вертолет авиакомпании «Восток» с шестью членами экипажа на борту разбился в краевом центре.
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Накануне при выполнении учебного полета вертолет авиакомпании «Восток» с шестью членами экипажа на борту разбился в краевом центре.
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