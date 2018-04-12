Первый за 2,5 года регулярный рейс из России прибыл в аэропорт Каира.

Россия накануне возобновила прямое авиасообщение с Египтом. В пресс-службе «Аэрофлота» РИА сообщил, что первым Рейсом из «Шереметьева» в столицу Египта отправились около 120 пассажиров. Египетский авиаперевозчик EgyptAir осуществит первый полет в Москву сегодня. Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после теракта на бору самолета авиакомпании «Когалымавиа».