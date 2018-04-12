В Петербурге задержан бывший банкир и владелец футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов.
Как сообщили РБК источники в правоохранительных органах, Антонова подозревают в хищении средств банка «Советский». В 2000-х годах под контролем Антонова находились несколько банков, а в 2004 году для управления его активами создали «Конверс групп». Антонов также известен как совладелец Инвестбанка, который в 2013 году лишился лицензии.
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