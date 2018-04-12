Российское посольство в Лондоне сомневается в подлинности заявлений Юлии Скрипаль.
Они от имени россиянки распространяются Скотленд-Ярдом. Как говорится на сайте посольства, тексты явно составлены таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром. В российском посольстве удивлены, что обращения не зачитывается на камеру самой Юлией. Российские дипломаты потребовали от британской стороны предъявить «наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы».
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tks 12 апреля 2018 | 02:21
А некая Викуся С., швыряющаяся всем, что ни попадя, докрыаоп...