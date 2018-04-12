К российским базам в Сирии летит третий за сутки американский самолет-разведчик.
Это следует из мониторинговых данных западных
авиационных ресурсов. По их сведениям, американский морской разведчик «Посейдон», вылетевший с Сицилии, как ожидается, будет проводить длительный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России.
Комментарии6
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danko_swinja 12 апреля 2018 | 02:24
сбить.
stalin_vsegda_zhiv 12 апреля 2018 | 02:46
Ну чего, вроде наконец пошла движуха, - по снимкам со спутника наши корабли вышли из базы Тартус и приготовились к отражению атаки, и уничтожению группировки кораблей агрессора.
niknik 12 апреля 2018 | 02:58
stalin_vsegda_zhiv - к отражению атаки? Смешно - русские такие слабые, что сами первые не могут уже вдарить? Лажа какая-то )))
liquidsky__ 12 апреля 2018 | 03:01
stalin_vsegda_zhiv: с какого спутника?
fr_perren 12 апреля 2018 | 02:39
А где же вождь? С голым торсом, да на лошадке? Где же "Москва за нами, и отступать", где патриотическая слеза? Да православный крест?
ur_sus 12 апреля 2018 | 02:49
fr_perren:
//А где же вождь? С голым торсом, да на лошадке? Где же "Москва за нами, и отступать", где патриотическая слеза? Да православный крест?//
"нашемувсё" таки-да отступать некуда- позади "Мавзолей"...