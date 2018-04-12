К российским базам в  Сирии летит третий за  сутки американский самолет-разведчик.

Это следует из мониторинговых данных западных

авиационных ресурсов. По их сведениям, американский морской разведчик «Посейдон», вылетевший с Сицилии, как ожидается, будет проводить длительный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России.