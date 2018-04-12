США не исключают удара по российским силам в Сирии в ходе военного ответа на химатаку в  Думе.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Это, по ее словам, означает, что все варианты рассматриваются. Таким образом она прокомментировала угрозы в адрес России, который прозвучали в Твиттере президента США. Накануне Дональд Трамп написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные».