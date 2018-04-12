США не исключают удара по российским силам в Сирии в ходе военного ответа на химатаку в Думе.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Это, по ее словам, означает, что все варианты рассматриваются. Таким образом она прокомментировала угрозы в адрес России, который прозвучали в Твиттере президента США. Накануне Дональд Трамп написал, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и «умные».
Комментарии10
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antirussianempire 12 апреля 2018 | 02:18
Похоже, что общая обстановка вокруг Сирии вышла на относительно логический финиш. Путину предложено убрать Асада, в противном случае он и Асад уже названы солидарно ответственными за химическую атаку в Думе. Естественно, что расследование уже никого не интересует, этот этап пройден.
На раздумья даны примерно сутки, по истечению которых - ориентировочно завтра вечером - начнутся удары. В случае, если будет получен достаточно категорический отказ, удары могут начаться раньше. Американские высшие военные прямо сейчас докладывают Трампу о готовности. В случае, если согласие на устранение Асада будет получено, будет дано еще некоторое время на реализацию мероприятия. Но ограниченное и очень конкретное.
Переговоры идут через Эрдогана.
Нетаньяху отказался от сомнительной чести, лишь заявив, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии. Собственно, это граничное условие Израиля, остальное его мало касается.
Вопрос уже не стоит о целях войны в Сирии. Вопрос стоит об относительно беспроблемном выходе из Сирии.
В итоге на Западе вначале аккуратно, а теперь прямо заявляют о возможности "если потребуется" нанесения ударов по российским объектам и военным. Путин вообще никак не отвечает на угрозы, туманно заявляя о своей надежде, что здравый смысл восторжествует и наступит мир во всем мире и благорастворение в воздусях: "...Обстановка в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, мы все-таки надеемся, что здравый смысл в конце концов возобладает, и международные отношения войдут в конструктивное русло, вся мировая система станет более стабильной и прогнозируемой..."
В общем, похоже, что у нас впереди последняя относительно мирная ночь, после которой будут приняты окончательные решения. Естественно, что в столь хаотичной обстановке в принципе невозможно говорить о чем-то определенном, но общая картина выстроена, теперь остаются последние мазки.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 02:21
antirussianempire: криворукое создание, кокло быбил, ты можешь меньше спамить?
alehan11174 12 апреля 2018 | 02:44
danko_swinja:
Коротко и ясно - будут еб$#ать асада и путлера (если сунется...а если как обычно зассыт и проявит озабоченность, то не тронут). Пока все.
ГосДеп
stalin_vsegda_zhiv 12 апреля 2018 | 02:51
Кажется наконец пошла движуха, - по снимкам со спутника наши корабли вышли из базы Тартус и приготовились к отражению атаки, и уничтожению группировки кораблей агрессора. Надеюсь, что все системы РЭБ и атакующие на наших кораблях уже приведены в полную боевую готовность. Пусть Трамп готовится к новым военным денежным расходам.
palmcoast___ 12 апреля 2018 | 02:56
stalin_vsegda_zhiv:
Какое отражение?, драпают ваши корабли., и правильно делают.
danko_swinja 12 апреля 2018 | 02:18
Крыша у долбанутой тетки поехала? Где данко1, коллега тебя по койке. Тоже маразматичная!
palmcoast___ 12 апреля 2018 | 02:22
Трамп, слов на ветер, не бросает.
fr_perren 12 апреля 2018 | 02:35
Инстинкт самосохранения Путина подвел, а загнанных лошадей, как известно, пристреливают... сейчас еще и Украина в атаку попрет..
palmcoast___ 12 апреля 2018 | 02:38
fr_perren:
Хороший бы был подарок россиянам к 9 мая - украинские войска на Красной площади.
zztop1960 12 апреля 2018 | 02:48
palmcoast___: Представляю , украинские солдаты на Красной площади , кидают знамёна российских воинских частей