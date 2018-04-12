Британский премьер Тереза Мэй сегодня проведет совещание своего кабинета.
Как сообщили РИА в офисе премьера, предстоит обсудить возможное военное вмешательство в Сирии. По сведениям «Дейли Телеграф», удар по правительственным силам в Сирии может быть нанесен сегодня вечером. Издание также сообщает, что Мэй приказала британским субмаринам выдвинуться к берегам Сирии на расстояние ракетного удара.
Комментарии1
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palmcoast___ 12 апреля 2018 | 02:15
Надеюсь, русские уже драпанули без оглядки из Сирии.