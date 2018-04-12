Суд в Москве начинает подготовку к рассмотрению иска Роскомнадзора к Telegram.
В Таганском суде состоится беседа по заявлению Роскомнадзора о блокировке мессенджера. По итогам беседы будет назначена дата рассмотрения дела по существу. Накануне юристы мессенджера просили перенести беседу. По словам адвоката Павла Чикова, компания привлечена к делу как заинтересованное лицо, однако «ни иска, ни письменных уведомлений в Telegram не приходило. Ходатайство мессенджера будет рассмотрено сегодня. ФСБ просит предоставить ей ключи к расшифровке частной переписки пользователей Телеграм. В мессенджере называют это требование неконституционным и технически неисполнимым.
Комментарии1
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nikitin43 12 апреля 2018 | 01:22
одобряю , давить расеян пока жёлтая кровь не потечёт .