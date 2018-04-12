Юлия Скрипаль чувствует себя лучше после лечения, однако еще не готова для общения с прессой.
Об этом говорится в заявлении Скрипаль, выпущенном от ее имени британской полицией. Юлия Скрипаль сообщает, что пока не намерена прибегать к консульской поддержке России. По ее словам, она сама свяжется с российскими дипломатами, если передумает. Она также попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней. Где сейчас она находится, Юлия Скрипаль не уточняет. Между тем, посольство России в Лондоне выражает сомнения в подлинности заявлений Юлии Скрипаль, опубликованных от ее имени Скотленд-Ярдом.
Комментарии2
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salut__521 12 апреля 2018 | 01:24
///не намерена прибегать к консульской поддержке России. //
Ну не для того она выкарабкивалась с того света, чтоб опять по новой бессознанничать, комиться и жмуриться...
nikitin43 12 апреля 2018 | 01:26
эрнст уже 2 млн зелени предложил за участие в шоу .