Юлия Скрипаль чувствует себя лучше после лечения, однако еще не готова для общения с прессой.

Об этом говорится в заявлении Скрипаль, выпущенном от ее имени британской полицией. Юлия Скрипаль сообщает, что пока не намерена прибегать к консульской поддержке России. По ее словам, она сама свяжется с российскими дипломатами, если передумает. Она также попросила свою двоюродную сестру Викторию не приезжать к ней. Где сейчас она находится, Юлия Скрипаль не уточняет. Между тем, посольство России в Лондоне выражает сомнения в подлинности заявлений Юлии Скрипаль, опубликованных от ее имени Скотленд-Ярдом.