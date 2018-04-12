В ожидании ударов США Сирия перебросила свои военные самолеты на авиабазу «Хмеймим».
Там сейчас базируется группировка российских воздушно-космических сил. По сведениям Le Figaro, сирийцы пытаются укрыть свои самолеты на базе, которую, вероятнее всего, американцы бомбить не будут, как и порт в Тартусе.
Комментарии5
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ringmenn 12 апреля 2018 | 01:20
Пересрали сирийские соколы!!! Только вряд ли на нашей базе целыми останутся. На нашей базе могут при взлете и посадке взорваться, как обычно, даже без боя!!!
ur_sus 12 апреля 2018 | 01:23
ringmenn:
Ясно. Табаки прибивается к хромому Шерхану. А куда Шерхану податься?
ringmenn 12 апреля 2018 | 01:22
И чего мелочиться, лучше сразу Сирию перекинуть в Бурятию и нормалек!!!!
antirussianempire 12 апреля 2018 | 01:22
Вот как раз, там всю путинско-асадовскую авиацию и уничтожат, что бы легче американцам было одним махом накрыть в одном месте...
Ибо официальное сообщение.
Белый дом не исключает возможности нанесения удара по российским военным объектам в Сирии при проведении возможной «операции возмездия» за химическую атаку в Восточной Гуте.
Об этом во время пресс-брифинга 11 апреля сообщила пресс-секретарь президентской администрации Сара Сандерс.
stanislav1975 12 апреля 2018 | 01:25
Российские солдаты на авиабазе Хмеймим сидят на бетонке кругом в два ряда, а посредине сидит Б.Асад.