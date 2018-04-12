Дональд Трамп пока не достиг окончательной договоренности с союзниками относительно удара по Сирии.

Как передает Си эн-эн, американский лидер продолжает активные консультации по данному вопросу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером министром Великобритании Терезой Мэй. Как отмечает телеканал, «возможно, нанесение ударов не начнется до конца недели».