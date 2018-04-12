Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, американская администрация продолжает рассматривать различные варианты, в том числе и не связанные с ракетным ударом. В тоже время, по словам Сандерс, Трамп по прежнему считает что Сирия и Россия ответственны за химатаку в Думе.
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