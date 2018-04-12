«Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА
Испанский клуб на своём поле проиграл итальянскому «Ювентусу» 1:3. Первый матч команд завершился победой «Реала» 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд прошли испанцы. «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» 0:0. Первая встреча команд завершилась победой «Баварии» 2:1.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olenenok_zed 12 апреля 2018 | 00:15
матч с Реалом и Ювентусом )) тот еще получился )
после домашнего поражения Ювентусу уже ничего не пророчили, а вот он взял да и всех болельщиков Реала заставил рвать волосы на голове..
до 90+2 минуты Ювентус в гостях выигрывал Реал 0:3 . и эта ответная игра. казавшиеся минусы при таком счете дали Ювентусу невероятное преимущества. ибо на горизонте уже прослеживался овер тайм. и уже на дополнительный гол Ювентуса, Реалу необходимо было бы отвечать двумя.
но тут пенальти, следом удаление Буфона за споры с судье. и никаких шансов после удара Роналдо для вратаря.
1:3. ПРоиграв Реал проходит дальше по сумме 2х матчей :)
olegleon 12 апреля 2018 | 00:17
olenenok_zed: во втором тайме одна замена и один гол. и тут судья добавляет аж 3 минуты!
да, Роналдо пробил идеально, но такого позорного поражения и прохода дальше с помощью судьи ...
olenenok_zed 12 апреля 2018 | 00:21
olegleon: нуу 3 минуты стандартное время которое дают в конце матча (я не помню 2 добавленных когда уже было). и пенальти был. очень даже очевидный.
patajhara 12 апреля 2018 | 00:37
olenenok_zed: Все равно хорошая игра была, интересно смотреть, всегда болею за Реал. Буфона жалко.
olenenok_zed 12 апреля 2018 | 00:39
patajhara: я за Реал и не болел :)
но потому туда пришел Зидан )) и понеслось )))
patajhara 12 апреля 2018 | 01:02
olenenok_zed: Зидан великий футболист был. Настоящий талант. Одно из самых замечательных зрелищ это красивый футбол, он бывает необыкновенный. Извините за банальные фразы.
pol_55 12 апреля 2018 | 00:42
olenenok_zed: Удаление Буфона не за споры,а за толчек судьи(эмоции,можно понять Буфа).
rottor 12 апреля 2018 | 01:19
Футболизм - тяжёлое соматическое заболевание.
Приступы купируются удалением головного мозга.
Он футболистам не нужен. Простаивает зря.