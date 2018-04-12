«Реал» и «Бавария» вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА

Испанский клуб на своём поле проиграл итальянскому «Ювентусу» 1:3. Первый матч команд завершился победой «Реала» 3:0. Таким образом, по сумме двух игр в следующий раунд прошли испанцы. «Бавария» сыграла вничью с «Севильей» 0:0. Первая встреча команд завершилась победой «Баварии» 2:1.