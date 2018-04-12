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00:04, 12 апреля 2018

Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляцию по делу Алексея Улюкаева

Бывший глава Минэкономразвития будет присутствовать на заседании.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда изучит жалобу защиты. Адвокаты просят отменить приговор Алексею Улюкаеву и оправдать его. Замоскворецкий суд признал бывшего министра виновным в получении взятки размером 2 миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, Улюкаев потребовал деньги в качестве «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти», напоминает РБК.

Бывшего главу Минэкономразвития приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Он лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил штраф в размере более 130 миллионов рублей. Сам Алексей Улюкаев свою вину не признает. Сейчас бывший министр находится в «Кремлевском централе» в СИЗО «Матросская тишина».

Глава Минфина Антон Силуанов в конце марта отметил, что ему «не хочется верить» в вину Улюкаева и он по-прежнему считает его своим товарищем.

Комментарии

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malanoff 12 апреля 2018 | 00:20

Это путинское правонесудие уже никому не интересно. Обожрались им.

romashka__ 12 апреля 2018 | 00:59

Улюкаева освободить, а Сечина посадить.

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